Das Animationsinstitut eröffnet dank der neuen Offensive VirtualReality@BW des Landes Baden-Württemberg neue Wege für eigene Erfindungen und virtuelle Realitäten

Die neue Offensive VirtualReality@BW des Landes Baden-Württemberg wurde im Rahmen einer Pressekonferenz des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg und des Animationsinstituts der Filmakademie Baden-Württemberg am 17. September 2018 vorgestellt. VirtualReality@BW soll den Medien- und Filmstandort weiter stärken und richtet sich an die maßgeblichen Zielgruppen: Studierende, Absolventen, die mit dem Gedanken spielen, ein Start-up zu gründen, und an junge Firmen. Die Initiative umfasst mehrere Bausteine, die auf der Pressekonferenz erläutert wurden. (Die PM des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst mit weiteren Infos dazu finden Sie im Anhang.)



Petra Olschowski, Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, sagte dazu auf der Pressekonferenz: „Mit erfolgreichen Kreativen und Oscar-prämierten Animationskünstlern hat sich Baden-Württemberg bereits international einen Namen gemacht im Bereich Animation, visuelle Effekte und Games. Mit unserer Virtual Reality-Offensive wollen wir das Land auch zu einem europaweit führenden Standort für VR ausbauen und international eine wichtige Rolle spielen. […] Wir starten VirtualReality@BW, um den Standort zu stärken und die guten Leute, die bei uns ausgebildet werden, auch nach dem Studium hier zu halten. Dafür werden wir Anreize bieten – mit hochkarätigen Lernmodulen, Workshops, Mentoring-Programmen und individueller Unterstützung bei der unternehmerischen Entwicklung eines eigenen Geschäftsmodells. Besonders freue ich mich, dass wir es geschafft haben, Animationsinstitut und MFG zu dieser gemeinsamen Offensive zusammenzubringen.“



Prof. Andreas Hykade, Leiter des Animationsinstituts der Filmakademie Baden-Württemberg und Conference Chair der FMX, erläuterte die am Animationsinstitut entwickelten Initiative VR NOW und IP Now sowie das IP-Qualifizierungsprogramm. „Wir freuen uns sehr, dass das Animationsinstitut der Filmakademie Teil der Offensive VirtualReality@bw ist. Mit der Talentförderinitiative VR NOW haben wir gemeinsam mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst und der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg ein solides Fundament für die Entwicklung von Virtual Reality-Prototypen gelegt. Wir hoffen, damit in Baden-Württemberg einen Beitrag zu einer florierenden Start-Up-Szene im Bereich von VR-Anwendungen leisten zu können. Und mit der neuen Initiative IP NOW und unserem IP-Qualifizierungsprogramm wollen wir bereits im Studium die Studierenden bei der Umsetzung ihrer eigenen Ideen unterstützen und so die Weichen für die Entwicklung von Intellectual Property in den Bereichen Animation, VFX und VR legen. Im Land der Erfinder werden wir also ganz auf Erfindungen setzen.“



„Virtual Reality zählt zu den spannendsten technologischen Neuentwicklungen unserer Zeit“, so Prof. Carl Bergengruen, Geschäftsführer der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. „Unter Hochdruck werden jetzt überall innovative Anwendungen entwickelt, auch und gerade in Baden-Württemberg. Mit den Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst wird die MFG Baden-Württemberg in ihrem Förderprogramm Digital Content Funding künftig verstärkt junge Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft unterstützen, die die neuen Möglichkeiten im Bereich Virtual Reality für sich nutzen und innovativ umsetzen“.



Direkt erlebbar wurde die virtuelle Welt bei der Vorstellung der Offensive über den VR-Film Longing for Wilderness des Animationsinstitut-Alumni und VR NOW-Teilnehmers Marc Zimmermann. Der Film konnte vor Ort in einer Gear-VR Brille angeschaut werden. Mehr über Longing for Wilderness: https://animationsinstitut.de/de/vrnow/projektarchiv/longing-for-wilderness/



IP NOW

IP NOW ist eine Initiative des Animationsinstituts, die die Studierenden dabei unterstützen soll, ihre eigenen Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Die Teams erhalten im Rahmen einer einjährigen Studienverlängerung die Möglichkeit, ihre Ideen zu verwertbaren IP-Konzepten weiterzuentwickeln und um einen VR-Prototypen zu erweitern. Neben der Bereitstellung der Infrastruktur der Filmakademie bekommen die Teams auch ein umfangreiches, begleitendes Lehrangebot sowie eine intensive Betreuung durch Expert/innen aus den Bereichen VR/AR, VFX und Animation. Dadurch erhalten die Projekte der Studierenden eine mögliche Marktperspektive und potenzielle Nachhaltigkeit sowie eine deutliche Aufwertung um eine innovative künstlerische VR-Anwendung.



Eines der durch IP NOW geförderten Projekte ist MindPalace. Der Virtual-Reality-Film Mind Palace (Team: Carl Krause und Dominik Stockhausen | Regie, Malte Stehr | Produktion, Nikolai Maderthoner | Technical Director, Lukas von Berg | Animation) handelt von einer vor dem Scheitern stehenden Beziehung. Ein Mann wird gegen seinen Willen in den Kopf seines Partners eingesperrt, in einem letzten verzweifelten Versuch zu kommunizieren. Die Zuschauenden erleben intime Einblicke in ein Beziehungsdrama intensivster Art. MindPalace war bereits im Virtual Reality-Wettbewerb der 75. Internationalen Filmfestspiele Venedig nominiert. Mehr über MindPalace: http://mindpalace-vr.com/



Gründerspezifisches Qualifizierungsprogramm IP

Herzstück des Qualifizierungsprogramms ist eine einwöchige IP-Masterclass, bei der zwei IP-erfahrene Persönlichkeiten aus den Bereichen VFX, Animation, VR oder Games an die Filmakademie kommen, um als Master ihre Erfahrungen zu teilen, konkrete Projekte vor Ort zu betreuen und innovative Impulse an die Filmakademie und den Standort zu bringen. Ein erster Programmpunkt der IP Masterclass findet bereits am 24. September mit der Eröffnung des neuen Studienjahrs der Filmakademie Baden-Württemberg und des Animationsinstituts durch den oscarprämierten Animationsfilmer und Creative Director bei Google Spotlight Stories, Jan Pinkava (Ratatouille, Geri’s Game), und einem mehrtägigen Mentoring statt.



VR NOW

Um Entwicklern von Virtual- und Augmented Reality-Projekten die Umsetzung ihrer Ideen zu Prototypen zu erleichtern, hat das Animationsinstitut die Talentförderinitiative VR NOW ins Leben gerufen. Noch bis 1. Dezember 2018 können sich Alumni von baden-württembergischen Hochschulen mit ihren Projektideen für die neue Ausschreibungsrunde 2018/2019 bewerben. Die Initiative wird vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg finanziert und der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg unterstützt.

Mehr über VR NOW: www.animationsinstitut.de/vrnow



Für 2018 wurden u. a. Sherpa als neues Projekt für die Förderung durch VR NOW ausgewählt. Die Installation Sherpa (Team: Christian Greitmann | Regie, Martin Kögel | Art Direction, Dimosthenis Gkantzos | Produktion, alle vom Animationsinstitut sowie Patrick Kuhn Botelho | Sounddesign von der Musikhochschule Trossingen) für vier Spieler geht der Frage auf den Grund, ab wann Tourismus zur Ausbeutung wird. Durch real aufgenommene Interviews mit Sherpas erfahren die Spieler, die in die Rolle eines Gipfelstürmers schlüpfen, mehr über ihren Alltag und ihre Arbeitsbedingungen.

Trailer zu Sherpa: https://youtu.be/VirHhXq9hUE



Wer die bisher bei VR NOW entstandene Projekte kennenlernen möchte – am 6. und 7. November 2018 finden am Animationsinstitut die VR Experience Days statt. Interessierte sind herzlich dazu eingeladen.

