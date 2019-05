Pressemitteilung BoxID: 753180 (Film- und Medienstiftung NRW GmbH)

"Shifting Powers": Deutsche Welle Global Media Forum beleuchtet Machtverschiebungen



Am 27. und 28. Mai im World Conference Center in Bonn mit 2.000 Teilnehmenden aus 140 Ländern

Eröffnung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Keynote von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet

Stand „Digital Media Region NRW“ auf der Exhibitors-Fläche





Die Deutsche Welle lädt zur zwölften Ausgabe des Global Media Forums ins World Conference Center Bonn ein. Dazu werden am 27. und 28. Mai 2019 rund 2000 Teilnehmende erwartet. Medienschaffende und Journalist*innen aus 140 Ländern diskutieren dabei wieder mit Entscheider*innen aus Politik und Zivilgesellschaft, Kultur und Bildung, Wirtschaft und Wissenschaft. Die internationale Medienkonferenz steht in diesem Jahr unter dem Titel „Shifting powers“ und will ein Bewusstsein für die Machtverschiebungen in Medien, Gesellschaft und Politik im Zeichen der fortschreitenden Digitalisierung schaffen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die internationale Medienkonferenz gemeinsam mit DW-Intendant Peter Limbourg eröffnen. Steinmeier wird sich per Video-Live-Schalte im Gespräch mit Limbourg an die internationalen Gäste wenden. Am zweiten Konferenztag hält NRW-Ministerpräsident Armin Laschet eine Keynote zum Thema „Media policy in the digital age“.



Wer hat die Macht in der Medienlandschaft?



Zum Thema „Wer hat die Macht in der Medienlandschaft?“ debattieren zum Auftakt der zweitägigen englischsprachigen Konferenz Springer-Chef Mathias Döpfner und der Mitgründer der India Today Group, Aroon Purie, mit Jesper Doub von Facebook. In einer weiteren Runde zur Zukunft der Medien diskutieren Nathalie Malinarich (BBC News), Tanit Koch (n-tv) und Mark Peters (Google).



Social Media und Zukunft des Lokaljournalismus



In den zahlreichen Workshops von Partnerorganisationen geht es u.a. um Machtverschiebungen hin zu jüngeren Generationen sowie deren Engagement insbesondere in den Sozialen Medien. Dabei soll auch der juristische Umgang mit Hate Speech und Social Bots eine Rolle spielen. Dazu sprechen u.a. Tobias Schmid (Landesanstalt für Medien NRW) und UN-Vertreterin Rita Izsak-Ndiaye. Über die Zukunft des Lokaljournalismus in unterschiedlichen Weltregionen diskutieren Anna Minj (BRAC), Michael Bröcker (Rheinische Post), Sa’a Ibrahim (ARTV, Nigeria) sowie Chani Guyot vom argentinischen News Start-up RED/ACCION.



DW Freedom of Speech Award 2019



Auch in diesem Jahr wird beim GMF der DW Freedom of Speech Award verliehen. Die mexikanische, aus der Heimat geflohene, Journalistin und Buchautorin Anabel Hernandez erhält die Auszeichnung für ihren mutigen Kampf gegen Korruption, Vertuschung und Straffreiheit in Mexiko.



Partner und Unterstützer



Hauptpartner des Deutsche Welle Global Media Forums sind das Auswärtige Amt und das Land NRW. Mitveranstalter des Global Media Forum 2019 ist die Stiftung Internationale Begegnung der Sparkasse in Bonn. Unterstützt wird die Konferenz vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Stadt Bonn. Bei der Medienkonferenz der Deutschen Welle bringen sich in diesem Jahr mehr als 30 Partnerorganisationen ein. Facebook, Google und Instagram, die Landesanstalt für Medien (LfM NRW), das Filmforum NRW sowie die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Konrad-Adenauer-Stiftung und das Gustav-Stresemann-Institut sind dabei. Die Film- und Medienstiftung NRW und das Mediennetzwerk.NRW unterstützen die Veranstaltung ebenfalls als Partner und sind mit dem Stand „Digital Media Region NRW“ in der Exhibitors-Fläche vertreten.



Für weitere Informationen: Film- und Medienstiftung NRW, Katharina Müller, Tel.: 0211-93050-39, presse@filmstiftung.de

