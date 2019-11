Pressemitteilung BoxID: 777810 (Film- und Medienstiftung NRW GmbH)

NRW bei den International Emmys 2019

Auch in diesem Jahr war NRW mit einer Delegation von Fernsehschaffenden beim International Emmy World Television Festival zu Gast in New York. Ausrichter der Delegationsreise waren bereits zum elften Mal das Land Nordrhein-Westfalen, die Landesanstalt für Medien und die Film- und Medienstiftung NRW. Gemeinsam mit Filmstiftungsgeschäftsführerin Petra Müller waren iEmmy-Botschafter Leopold Hoesch (Broadview TV), die Produzenten Michael Souvignier (Zeitsprung) und Sam Davis (Rowboat) vor Ort, ebenso wie Alexander Bickel (WDR), Frank Zervos (ZDF), Jörg Graf und Henning Tewes (beide Mediengruppe RTL Deutschland), Claude Schmit und Sabine Kreft (beide Super RTL), Christoph Schneider (Amazon Instant Video) und Jens Wolf (MMC). Nominiert als Best Drama Series wurde die ZDF-Serie "Bad Banks" von Produzentin Lisa Blumenberg (Letterbox), Autor Oliver Kienle, Regisseur Christian Schwochow und den Schauspielern Paula Beer, Albrecht Schuch und Désirée Nosbusch präsentiert. Als Bester Darsteller für seine Rolle in der Amazon-Serie „Beat“ war Jannis Niewöhner nominiert.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (