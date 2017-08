FIRST STEPS Award 2017: Vier Nominierungen für filmstiftungsgeförderte Abschlussfilme

„Die Körper der Astronauten“, „Eisenkopf“, „Stranden“ und „Ayny“ im Rennen

Alle vier nominierten Produktionen sind Abschlussfilme der KHM Köln

Verleihung am 18. September 2017 im Berliner Stage Theater des Westens





Die Nominierungen für die FIRST STEPS Awards 2017 stehen fest. Unter den 37 Nominierten in neun Kategorien sind vier junge Filmemacherinnen und Filmemacher, deren Projekte mit Unterstützung der Film- und Medienstiftung NRW entstanden sind. Bei allen vier geförderten Nominierten handelt es sich um Abschlussfilme der Kunsthochschule für Medien in Köln (KHM).



„Vier Nominierungen für filmstiftungsgeförderte Abschlussfilme bei den First Steps Awards 2017! Meine Glückwünsche und mein Dank gehen an die Filmemacherinnen und Filmemacher, deren Arbeiten durch Originalität und Handschrift überzeugen. Das ist ein schöner Erfolg für den NRW-Nachwuchs und nicht zuletzt für die Abschlussfilmförderung“, so Petra Müller, Geschäftsführerin der Film- und Medienstiftung NRW. „Gratulation aber auch an die KHM in Köln, an der die vier Nominierten ihren Abschluss gemacht haben. Wir wünschen den Filmen und ihren MacherInnen viel Erfolg bei der Verleihung im September!“



„Die Körper der Astronauten“ von Alisa Berger ist in der Kategorie „Lange Spielfilme“ für den mit 25.000 Euro nominierten Hauptpreis nominiert. Der Abschlussfilm feierte seine Weltpremiere Anfang des Jahres beim Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken. „Die Körper der Astronauten“ wurde von der Filmstiftung mit 18.000 Euro gefördert und komplett in NRW produziert. „Eisenkopf“ von Tian Dong geht in der Sektion „Dokumentarfilme“ im Rennen. Seine Uraufführung hatte der Film bei der diesjährigen Berlinale in der Reihe „Neues Deutsches Kino“. Die Produktion wurde von der Filmstiftung mit 19.000 Euro gefördert. In der Kategorie „Mittellange Filme“ ist „Stranden“ von Moira Himmelsbach nominiert, der bei den Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen den Förderpreis des NRW-Wettbewerbs gewann. Die Filmstiftung förderte mit 15.000 Euro. „Ayny“ von Ahmad Saleh wurde im vergangenen Jahr mit dem Studentenoscar als Bester ausländischer Animationsfilm ausgezeichnet. Bei den First Steps Awards ist „Ayny“ in der Kategorie „Kurzfilme“ nominiert. Die Filmstiftung förderte mit 18.000 Euro.



Der First Steps Award wird seit 18 Jahren wird jährlich an herausragende Abschlussfilme von Studentinnen und Studenten der Film- und Kunsthochschulen in den deutschsprachigen Ländern verliehen. Für den Wettbewerb 2017 gab es 229 Einreichungen: 101 mit Spielfilmcharakter, 38 Dokumentarfilme, 46 Werbefilme. Neu in diesem Jahr ist der FIRST STEPS Drehbuchpreis, für den 44 Einreichungen zugelassen wurden. Ebenfalls zum ersten Mal wird der Götz-George-Nachwuchspreis an eine Schauspielerin oder einen Schauspieler aus einem eingereichten Abschlussfilm verliehen. Die mit insgesamt 112.000 Euro dotierten Preise werden am Montag, 18. September 2017 im Rahmen einer festlichen Gala im Stage Theater des Westens verliehen und werden von Aylin Tezel und Jerry Hoffmann moderiert.



Weitere Informationen auch unter www.firststeps.de

