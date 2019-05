Pressemitteilung BoxID: 753385 (Film- und Medienstiftung NRW GmbH)

19 Orte, 19 Filme, Eintritt frei! Die 22. FilmSchauPlätze NRW starten am 18. Juli mit filmpreisgekröntem "Gundermann" in Herne

Open Air-Kinoreihe der Film- und Medienstiftung NRW

In den Sommerferien vom 18. Juli bis 26. August

Start in den Flottmannhallen Herne





Mit den Sommerferien starten auch in diesem Jahr die FilmSchauPlätze NRW, die Open Air-Filmreihe der Film- und Medienstiftung NRW: Vom 18. Juli bis zum 26. August lädt die Filmstiftung bereits zum 22. Mal gemeinsam mit lokalen Partnern zu 19 einmaligen Kinoerlebnissen unter freiem Himmel ein. Der Eintritt zu den Filmen ist wie immer frei, die Partner sorgen wieder für das passende Rahmenprogramm, als Vorprogramm gibt es jeweils einen Kurzfilm aus NRW zu entdecken.



Der Startschuss fällt am Donnerstag, dem 18. Juli, in den Flottmannhallen in Herne. Das Zentrum für Kunst und Kultur war schon mehrfach FilmSchauPlatz. In diesem Jahr können sich die Besucher auf den filmstiftungsgeförderten „Gundermann“ von Andreas Dresen nach einem Buch von Laila Stieler freuen, den großen Gewinner der Deutschen Filmpreise 2019, mit Alexander Scheer in der Hauptrolle.



Bis zum Montag, 26. August, reisen die FilmSchauPlätze an 19 Orte in Nordrhein-Westfalen, von Ostwestfalen bis in die Eifel, mit Schwerpunkten am Niederrhein und im Münsterland. Mit der französischen Produktion „Vorhang auf für Cyrano“ um die (fiktive) Entstehungsgeschichte von Edmond Rostands Theaterstück „Cyrano de Bergerac“ gehen die FilmSchauPlätze im Park um das Festspielhaus Recklinghausen zu Ende.



Das vollständige Film- und Rahmenprogramm wird Mitte Juni bekannt gegeben. Dann geht auch die Website der FilmSchauPlätze 2019 unter www.filmschauplaetze.de online.



Der offizielle Hashtag der diesjährigen FilmSchauPlätze NRW ist: #FSP2019

