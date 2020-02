Pressemitteilung BoxID: 787300 (Film- und Medienstiftung NRW GmbH)

19. Gerd Ruge Stipendium der Film- und Medienstiftung NRW

.





100.000 Euro für die Entwicklung von Dokumentarfilmen

Einreichfrist: 23. März 2020

95 Stipendien und 46 realisierte Projekte seit 2002





Unter der Schirmherrschaft des prominenten Fernsehjournalisten Gerd Ruge vergibt die Film- und Medienstiftung NRW im Jahr 2020 zum 19. Mal das Gerd Ruge Stipendium. Das Stipendium ermöglicht jungen Filmemachern innerhalb von 18 Monaten die Entwicklung und Vorbereitung eines Dokumentarfilmes für das Kino. Das Stipendium wird mit einer Gesamtsumme von bis zu 100.000 Euro ausgeschrieben – die höchste Summe, die in Deutschland für die Entwicklung von Dokumentarfilmprojekten vergeben wird. Die Stipendien werden in diesem Jahr erstmalig als Pauschalsummen vergeben.



Die Einreichfrist für das Gerd Ruge Stipendium ist Montag, 23. März 2020



Spätestens bis zum 23. März müssen die vollständigen Antragsunterlagen, die u. a. einen Kostenplan, eine Kalkulation, eine Vita sowie eine Filmographie des Antragsstellers enthalten, in der Filmstiftung vorliegen. Erforderlich für die Antragsstellung ist ein Beratungsgespräch mit der zuständigen Förderreferentin Susanna Felgener (susannafelgener@filmstiftung.de).



Alle Informationen und die Antragsunterlagen, die auch in digitaler Form übermittelt werden müssen, sowie das Merkblatt zur Antragstellung sind unter www.filmstiftung.de abrufbar.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (