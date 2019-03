Pressemitteilung BoxID: 745870 (Film- und Medienfestival gGmbH)

Preisgekrönte Trickfilme und spannende Gäste im Kino im Waldhorn

Animations-Fans aufgepasst: Am Mittwoch, 03. April 2019 zeigt das Kino im Waldhorn um 20 Uhr in Rottenburg die besten Filme des Internationalen Trickfilm-Festival Stuttgart (ITFS) 2018

Kino im Waldhorn, Königstraße 12, 72108 Rottenburg am Neckar

Mittwoch, 03. April 2019, Beginn: 20 Uhr (Eintritt: 9,00 €)



Der künstlerische Geschäftsführer des Festivals, Prof. Ulrich Wegenast, präsentiert sieben Kurzfilme, die vergangenes Jahr im Internationalen Wettbewerb liefen. Doch damit nicht genug: Zu Gast ist außerdem die Filmemacherin Shadi Adib, die ihren aktuellen Animationsfilm „Fuse“ zeigt (Sprecher: Nick Cave). Adib produzierte schon 2015 den offiziellen Festival-Trailer und ist auch dieses Jahr mit an Bord: Derzeit arbeitet sie am „Trickfilm für Europa“, der von ITFS und dem Ministerium der Justiz und für Europa anlässlich der Europawahl im Mai 2019 ausgelobt wurde und für den europäischen Gedanken werben soll.



Als besonderes Highlight und Preview wird außerdem ein ganz besonderer Film aus dem diesjährigen Programm gezeigt: „Animal Behaviour“, der als bester Animationsfilm für den Oscar 2019 ins Rennen ging.



VOYAGERS



Gauthier Ammeux, Valentine Baillon, Benjamin Chaumény, Alexandre Dumez, Léa Finucci, Marina Roger // Frankreich 2017 // 7:33

Ein Tiger flieht vor seinem Jäger und landet in einer Raumstation, die von einem Astronauten und seinem Goldfisch bewohnt ist.



ENOUGH



Anna Mantzaris // Großbritannien 2017 // 2:19

Ein Film über Impulse, die wir alle kennen, aber denen wir nie nachgeben. Einblicke in emotionale Anarchie und Momente verlorener Selbstbeherrschung. Lotte Reiniger Förderpreis für Animationsfilm ITFS 2018.



OBON



SAMO (Anna Bergmann), André Hörmann // Deutschland 2017 // 15:00

Akiko Takakura ist eine der letzten Überlebenden der Atombombenexplosion in Hiroshima. An Obon, dem japanischen Fest der Toten, wird sie heimgesucht von Erinnerungen. Ihre Kindheit bestand aus stetigen Zurückweisungen und Schlägen. Doch im Horrorszenario der Atombombenexplosion und in den Trümmern der vernichteten Stadt findet Akiko endlich die Liebe ihres Vaters.



LATE AFTERNOON



Louise Bagnall //Irland Ireland 2017 // 9:23 // Einzelbilder, 2D Computer

Emily fühlt sich in der Welt um sich herum verloren und taucht in ihre Erinnerungen ein, um verschiedene Momente ihres Lebens erneut zu erleben. Denn erst durch den Blick auf ihre Vergangenheit kann sie an die Gegenwart anknüpfen.



NEGATIVE SPACE



Ru Kuwahata, Max Porter // Frankreich 2017 // 5:30

Sams Vater ist eigentlich nie zu Hause, ständig ist er auf irgendeiner Geschäftsreise. Aber eine Sache gibt es, die Vater und Sohn auf verschwörerische Weise miteinander verbindet: Der Vater hat Sam beigebracht, wie man perfekt seinen Koffer packt, so dass möglichst viele Kleider und Gegenstände auf möglichst wenig Raum Platz finden. Jetzt tritt der Vater seine letzte große Reise an, allein und ohne richtiges Gepäck. SWR Publikumspreis ITFS 2018.



NEKO NO HI / CAT DAYS



Jon Frickey // Deutschland, Japan 2017 // 11:19

Der kleine Jiro wird krank. Sein Vater bringt ihn zur Ärztin. Ihre Diagnose ist zwar harmlos, rüttelt aber an der Identität des Jungen. Grand Prix ITFS 2018.



UGLY



Nikita Diakur // Deutschland 2017 // 11:54

Verloren in einer fragmentierten und kaputten Welt, trifft ein hässlicher Kater namens Ugly auf seinen Seelenverwandten in Gestalt eines mystischen Indianerhäuptlings.



FUSE



Shadi Adib // Deutschland 2017 // 6:56

In einem Dorf im Nirgendwo schnappt eine Mausefalle zu, der MArktplatz erwacht zum Leben. Eine Gruppe Männer diskutiert hitzig, wie das gefangene Tier am besten zu töten sei. Schließlich schlägt ein Fremder vor, es frei zu lassen. Ist er die Stimme der Vernunft oder der schlimmste Manipulator von allen?



ITFS-TRAILER 2015: FILMFABRIK



Alireza Hashempour, Shadi Adib // Deutschland 2015 // 0:49



PREVIEW 2019: ANIMAL BEHAVIOUR



Kanada 2018, Regie: David Fine und Alison Snowden, 14 min, Oscar-nominiert 2019

Psychiater-Groteske. Tiere treffen sich beim Psychotherapeuten, um ihre inneren Ängste in einer Gruppentherapie unter der Leitung von Dr. Clement zu besprechen.



Über das ITFS



Das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart wird bereits seit 1994 von der Europäischen Kommission (MEDIA/Creative Europe) gefördert. 1982 gegründet­ ist es eines der weltweit größten und wichtigsten Festivals für Animationsfilm. Auf dem Festival wird die ganze Bandbreite des aktuellen Animationsfilmschaffens mit Schnittstellen zu Visual Effects, Architektur, Kunst, Design, Games und Musik präsentiert. 2018 kamen über 100.000 Zuschauer nach Stuttgart, um ca. 1.000 Filme auf dem Open Air und in den Stuttgarter Innenstadtkinos zu sehen. Parallel zum ITFS findet die FMX statt. Als Europas größte Konferenz für Animation, Effekte, Games und immersive Medien veranstaltet die FMX gemeinsam mit dem ITFS die Businessplattform Animation Production Days, dem einzigen auf Animationsprojekte spezialisierten Koproduktion- und Finanzierungsmarkt in Deutschland.

