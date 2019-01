Last Call for Entries: Germany's Next Animation Talent

22.01.19

Der Wettbewerb des Internationalen Trickfilm-Festival (ITFS) und Studio 100 Media AG | m4e AG für animierte Kinderserien aus Deutschland geht in die zweite Runde!

Noch bis zum 31. Januar 2019 läuft die Einreichfrist für den deutschlandweiten Pitching-Wettbewerb „Germany’s Next Animation Talent“, der deutsche Kinderserienprojekte mit internationalem Potential sucht. Aus bis zu fünf Nominierten, die jeweils 1.000 € erhalten, wird ein Preisträger gewählt, der neben einem Preisgeld von 5.000 € die Möglichkeit erhält, gemeinsam mit Studio 100 Media AG | m4e AG das Serienprojekt bis zur Marktreife zu entwickeln. Teilnehmen dürfen alle Filmemacher und Animatoren mit Wohn- bzw. Firmensitz in Deutschland – egal ob Youngster oder erfahrener Profi! Die Preisverleihung findet beim 26. Internationalen Trickfilm-Festival Stuttgart am Freitag, 2. Mai im Rahmen der Trickstar Professional Awards statt. Beim ITFS 18 wurde "The Snollies" von Jens Opatz und Pia Auteried ausgezeichnet.

Mehr Informationen zum Reglement und zur Anmeldung finden Sie unter http://www.itfs.de/branche/call-for-entries



Anmeldeschluss: 31. Januar 2019

