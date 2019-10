Pressemitteilung BoxID: 771845 (Film- und Medienfestival gGmbH)

ITFS 2020: Der neue Bechstein Classic Animation Award

Animation trifft auf Klassik: Der neue Musikwettbewerb Bechstein Classic Animation Award wird im Rahmen des 27. Internationalen Trickfilm-Festival Stuttgart zum ersten Mal vergeben und richtet sich an Animationsstudierende und Absolvent*innen von internationalen Film- Kunst- und Medienhochschulen. Er prämiert den besten Einsatz / die beste Umsetzung von Musik in einem animierten Kurzfilm.



Hierfür stellt das Musiklabel Bechstein Classic aus seinem Portfolio fünf Musikstücke zum Download zur Verfügung, die als integraler Bestandteil eines animierten Kurzfilms oder zur direkten Visualisierung verwendet werden können. Die Lizenz ist in Verbindung mit einer Einreichung des Films zum ITFS20 kostenfrei. Der Preis ist mit 2.500€ dotiert.



Einreichschluss: 01. März 2020



Teilnehmen kann jeder Animationsfilm bis zu einer Länge von 35 Minuten einschließlich Kombinationen von Real- und Trickfilm, in dem einer oder mehrere der Tracks, die das Musiklabel Bechstein Classic per Download zur Verfügung stellt, zur Verwendung kommen. Sonderwünsche (wie z. B. instrumentale Versionen) sind nach Rücksprache möglich. Die Musikstücke können mit einer Eigenkomposition kombiniert werden.



Das Reglement und Anmeldeformular finden Sie unter: www.itfs.de/branche/call-for-entries.



Über das ITFS



1982 gegründet, ist das ITFS eines der weltweit größten und wichtigsten Festivals für Animationsfilm. Auf dem Festival wird die ganze Bandbreite des aktuellen Animationsfilmschaffens mit Schnittstellen zu Visual Effects, Architektur, Kunst, Design, Games und Musik präsentiert. 2019 kamen rund 80.000 Zuschauer*innen nach Stuttgart, um ca. 1.000 Filme auf dem Open Air und in den Stuttgarter Innenstadtkinos zu sehen. Parallel zum ITFS findet die FMX statt. Als Europas größte Konferenz für Animation, Effekte, Games und immersive Medien veranstaltet die FMX gemeinsam mit dem ITFS die Businessplattform Animation Production Days, dem einzigen auf Animationsprojekte spezialisierten Koproduktion- und Finanzierungsmarkt in Deutschland. www.ITFS.de





