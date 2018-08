Bioforschung erleben: Tag der offenen Tür am FiBL

Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL in Frick öffnet seine Tore und lädt am 19. August 2018 von 10.00 – 17.00 Uhr zum Tag der offenen Tür. Zahlreiche Attraktionen – von informativ bis kulinarisch – erwarten die Besucherinnen und Besucher.



Die beste Gelegenheit, die Arbeitsgebiete und Projekte des FiBL kennenzulernen ist der Tag der offenen Tür. Am Sonntag, 19. August geben die Expertinnen und Experten des FiBL Einblicke in ihre Arbeit und präsentieren die aktuelle Bioforschung. Themen sind zum Beispiel Apfelzüchtung, GPS-gesteuerte Saattechnik oder Milchverarbeitung.



Zudem sind Sie eingeladen, mit uns in die Zukunft zu schauen und einen Blick auf die Baupläne zur Erweiterung des FiBL zu werfen. Informationsveranstaltungen zu aktuellen landwirtschaftlichen Themen, Tipps für den biologischen Hobbygarten, ein breites kulinarisches Angebot sowie eine Märchenerzählerin und ein Spielplatz für Kinder runden das Programm ab.



Gaumenfreuden



Probieren Sie Bioweine in der FiBL-Trotte mit Blick auf die Rebberge oder Honig beim Bienenhaus. Geniessen Sie das vielfältige kulinarische Bioangebot und kaufen Sie auf dem Bauernmarkt bei lokalen Produzenten ein.



Führungen



Die laufend stattfindenden geführten Rundgänge verschaffen Ihnen einen ersten Überblick über die verschiedenen Themen und Attraktionen. Vertiefte Informationen erhalten Sie an den Spezialführungen zu den Obstanlagen, den Rebbergen und den Labors.



Auf Nachfrage sind auch Führungen in Französisch, Italienisch, Englisch, Spanisch und Portugiesisch möglich. Bitte melden Sie sich dafür beim Empfang.



Für den Nachwuchs



Interessiert am Biolandbau? Praktikantinnen, Lehrlinge, Doktoranden sowie Bachelor- und Masterstudentinnen zeigen, welche Möglichkeiten das FiBL bietet. Für Kinder gibt es einen Spielplatz und ein Märchenzimmer.



Attraktionen

 - Besichtigung der Labors, Obstanlagen und Rebberge

 - Bauernmarkt: Bioproduzenten aus der Region verkaufen ihre Produkte

 - Bioessen: Kulinarische Vielfalt von verschiedenen Bioanbietern

 - Cafeteria: Kaffee und Kuchen, Glacé

 - Weindegustation im FiBL‐Weingut

 - Kinderprogramm: Spielplatz, Märchenerzählerin

 - Live‐Musik



Posten

 - Bioackerbau weiterentwickeln

 - Das Milch‐Universum

 - Fühl Dich wie ein Biotier

 - Bio auch im Hobbygarten

 - Biodiversität fördern und nutzen

 - Lerne am FiBL, arbeite an einer besseren Zukunft

 - Aus alt mach neu – auch beim Apfel

 - Bienenhaus

 - Forschung leicht verständlich

 - Labelüberblick – alles unter Kontrolle

 - Rotkohl und Blaukraut – Staune über die Chemie in der Natur

 -Bio und Nachhaltigkeit

 - Vom Samen zum T‐Shirt

 - Unsere Baupläne





FiBL - Forschungsinstitut für biologischen Landbau

Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL ist eine der weltweit führenden Forschungseinrichtungen zur Biolandwirtschaft. Die Stärken des FiBL sind interdisziplinäre Forschung, gemeinsame Innovationen mit Landwirten und der Lebensmittelbranche sowie ein rascher Wissenstransfer. An den verschiedenen FiBL-Standorten sind 280 Mitarbeitende tätig.



· Homepage: www.fibl.org

· Video: www.youtube.com/...









Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren