Immer - alles - überall!

Mit der Reise- und Outdoor-Seife Travel Soap Eco bietet der deutsche Reinigungs- und Pflegespezialist Fibertec ein Produkt an, das mit Funktionalität, Umweltverträglichkeit und Vielseitigkeit glänzt. Ob Geschirr, Hände oder Haare, unter der Dusche oder gar als Waschmittel – die milde, dermatologisch getestete Seife eignet sich für nahezu jeden Reinigungszweck, und zwar sowohl in Süß- als auch in Salzwasser.

Die Travel Soap Eco wird nachhaltig, basierend auf biologisch abbaubaren Kokos-Tensiden hergestellt. Damit kann man auf Reisen und Outdoor-Touren seine Hände in ökologischer Unschuld waschen.



Seife, Duschgel, Shampoo, Spül- und Waschmittel – wer mag unterwegs darauf verzichten? Doch die Probleme fangen beim Packen an: Wohin nur mit all den Flaschen und Tuben?

Und jede könnte auslaufen… Fibertec setzt hier an und bietet mit der Travel Soap Eco eine vielseitig einsetzbare und umweltverträgliche Reise- und Outdoor-Seife an.



Das deutsche Unternehmen verwendet dafür nur ausgesuchte Rohstoffe, lediglich mit ein paar Vitaminen angereichert. Die waschwirksame Substanz basiert auf milden Kokos-Tensiden, für die, Fibertecs Nachhaltigkeitsgrundsatz entsprechend, nicht genutzte „Abfallprodukte“ der Lebensmittelindustrie verwendet werden. Travel Soap Eco ist nach der EG-Verordnung 648/2004 biologisch abbaubar, dennoch empfiehlt Fibertec ehrlich, sie nach Möglichkeit nicht direkt in Flüssen oder Seen zu verwenden. Travel Soap ist frei von Farbstoffen. Duftzusätze kommen sparsamst zum Einsatz – es riecht nach einer ganz dezenten Papaya-Note.



Durch den Zusatz von Dexpanthenol ist die Travel Soap Eco Reinigung und Hautpflege in einem. Sie wurde von der Dermatest GmbH in Münster dermatologisch getestet und mit „sehr gut“ bewertet. Alle Fibertec-Produkte kommen aus Deutschland oder Holland. Auch die Verpackung wird in Europa produziert und ist recycelbar.



Die 100 ml-Flasche kostet 3,95 Euro, die 250 ml-Flasche 7,95 Euro (unverbindliche Preisempfehlungen).



Weitere Informationen gibt es auf www.fibertec.info

Fibertec GmbH

Fibertec hat sich auf die Herstellung möglichst umweltfreundlicher Reinigungs- und Pflegemittel für Sport- und Outdoor-Ausrüstung spezialisiert. Fibertec wurde 2004 in Hilden bei Düsseldorf gegründet. Heute hat die Firma ihren Sitz in Langenfeld und produziert ausschließlich in Deutschland und Holland. Das Unternehmen hat daher die 100-prozentige Kontrolle über den gesamten Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebsprozess und kann die Einhaltung höchster sozialer und Umweltstandards kontrollieren. www.fibertec.info



