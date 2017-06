Neuer Jeep Compass mit Debüt des TV-Spots "Route wird neu berechnet"

Am Samstag, 03. Juni werden weltweit hunderte von Millionen Fernsehzuschauer das Endspiel der Europäischen Champions League mit Juventus Turin als Finalisten verfolgen. Die Marke Jeep® hat das Team des Italienischen Meisters auf dem gesamten Weg zu diesem Match begleitet und wird die Gelegenheit für das Debüt des TV-Spots „Route wird neu berechnet" nutzen. Hauptdarsteller des Spots ist der neue Jeep Compass, der in Deutschland vom 07. Juli an bei den Jeep-Händlern zu haben sein wird.



Die Kreation des zwischen 20 und 60 Sekunden langen TV Spots "Route wird neu berechnet" baut auf die jedem Autofahrer bekannte Navigationssystem-Ansage auf. Im Spot wird sie jedoch nicht auf Straßen-Navigation, sondern stattdessen auf wichtige Entscheidungen und Herausforderungen im Leben bezogen. Die Charaktere im Spot stellen jeweils Situationen dar, in denen sie grundsätzliche Entscheidungen in ganz wesentlichen Situationen des beruflichen oder privaten Lebens treffen. Das Leben ist unvorhersehbar und nicht immer eine gerade Linie, aber genau das gibt die Gelegenheit, stärker zu werden und zu wachsen, die eigene Identität zu definieren und Neues zu entdecken. Egal, wohin die Reise geht, erlaubt der neue Jeep Compass tausende verschiedene Wege und immer wieder neue und außergewöhnliche Routen, das Ziel zu erreichen.



Die Kampagne "Route wird neu berechnet" ist der Start für den neuen Jeep Compass in das stark wachsende aber auch sehr wettbewerbsintensive Segment der kompakten SUV. Die Botschaft, dass jeder Moment im Leben unerwartete Wendungen erfordern kann entspricht den Jeep-Werten von Freiheit und Abenteuerbereitschaft.





Weitere Jeep® Infos unter:



www.jeep-people.com



www.facebook.com/JeepOlllllllOpeople



www.instagram.com/jeeppeople/



www.twitter.com/Jeep_People



www.youtube.com/JeepOlllllllOPeople



.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren