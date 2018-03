Mopar auf dem Internationalen Automobilsalon 2018 in Genf

Jeep® Wrangler Sahara mit neuem Zubehör für noch mehr Geländefähigkeit

Jeep® Renegade in Hyper Green mit charakteristischem Gelände-Outfit und mattgrauen Details

Details in Color Line Miron und Karbon akzentuieren die Sportlichkeit und die Premium-Natur der Modelle von Alfa Romeo

Fiat 124 Spider S-Design, das Sondermodell mit Style Details in Zusammenarbeit mit Mopar

Neue, farbenfrohe Leichtmetallräder für Fiat, Alfa Romeo und Jeep®

Mopar® Connect: Vorstellung des innovativen Zubehör-Angebots von online-Dienstleistungen für Sicherheit und Fernbedienung des Fahrzeugs





Mopar® ist mit seiner über 80-jährigen Geschichte heute der Begleiter aller FCA-Kunden, mit technischen Dienstleistungen und Unterstützung für ihre Bedürfnisse hinsichtlich Leistung, Sicherheit oder Individualisierung.



Auf den FCA Ständen in Genf wird Mopar eine Auswahl an Produkten ausstellen, die entweder zusammen mit dem Neuwagen oder auch später als Zubehör gekauft werden können. Die qualitativ hochwertigen Produkte entsprechen immer der Technik und dem Stil der verschiedenen Modelle, zu deren Personalisierung sie beitragen. Jedes Zubehör entsteht in enger Zusammenarbeit mit den Fahrzeug-Konstrukteuren und Designern, eine solide Verbindung wie sie nur ein Hersteller wie FCA gewährleisten kann.



Jeep®

Die vier Fahrzeuge von Jeep® auf dem Stand in Genf mit Individualisierung mit Jeep Original Zubehör von Mopar werden sicherlich Aufmerksamkeit erregen. Der neue Wrangler Unlimited Sahara in Steel Blue-Metallic zeigt zum Beispiel neues Mopar Zubehör zur Verbesserung der ohnehin schon legendären Geländefähigkeiten des kultigen Jeep. Die spezifische Geländeausstattung umfasst eine Höherlegung um fünf Zentimeter, 17 Zoll große Road Gear Offroad-Räder, angeformten Spritzschutz, Offroad-Scheinwerfer, schwarze Schwellerschutzrohre und Unterfahrschutzbleche. Das Ausstellungs-Fahrzeug profitiert außerdem von einem Optik-Kit mit schwarzem Frontgrill, Außenspiegelgehäuse-Verkleidungen in Wagenfarbe, schwarzen Einstiegsleistenabdeckungen, dem Motorhauben-Aufkleber „Flag", der „Moab" Karosseriegrafik, einem Ansaugschnorchel, Sonnensegel-Netz, schwarzer Tankverschluss-Klappe, 32 Zoll großer Reserverad-Abdeckung und Mopar-Emblem. Zur Unterstützung der hohen Funktionalität des Wrangler trägt zudem weitere Ausstattung bei wie ein klappbarer Tisch an der Hecktür und Katzkin Teil-Ledersitze mit Ziernähten.



Auf Basis der Version Longitude zeigt der in Hyper Green lackierte Jeep Renegade auf dem Stand in Genf einen Gelände-Umbau mit Höherlegung um 2,5 Zentimeter, 16 Zoll große Leichtmetallräder und weiteres optisches und funktionales Zubehör wie Seitenverkleidungen, Spritzschutz vorne und hinten, einen mattgrauen Aufkleber für die Motorhaube und ‚US-Army-Stars' für die Vordertüren, dazu Außenspiegelgehäuse-Verkleidungen, Frontgrill und Scheinwerfereinfassungen in Mattgrau. Die „Moparisierung" runden satingraue Armaturenverkleidungen und Allwetter-Gummifußmatten ab.



Alfa Romeo

Für den Alfa Romeo Stelvio kreierte Mopar die Color Line, bestehend aus Außenspiegelgehäuse-Abdeckungen, Kühlergrill mit "V", 20 Zoll großen Leichtmetallrädern und Unterfahrschutz am hinteren Stoßfänger in elegantem, gebürsteten Miron Effekt-Finish - in den zwei Versionen Matt und Glänzend. Außerdem entwickelte Mopar 20 Zoll große Leichtmetallräder in den beiden Varianten Diamond-Finish Schwarz und Silber. Die exklusive Stelvio Quadrifoglio "NRING" Special Edition ist vollgepackt mit Karbonfaser-Details an der Karosserie wie zum Beispiel Außenspiegelgehäuse-Abdeckungen, Frontgrill-"V" und Seitenverkleidungen. Den Innenraum veredeln ein Karbonfaser-Schaltknauf und Premium-Fußteppiche mit rotem Logo.



Die Giulia Quadrifoglio "NRING" verfügt über dieselbe Individualisierung für Innenraum und Karosserie sowie zusätzlich einen Spoiler sowie Karbonfaser-Einstiegsleisten mit Hintergrundbeleuchtung. Die neue Giulia Veloce Ti ist ebenso mit zahlreichen Karbonfaser-Details veredelt, inklusive dem Kühlergrill "V", den Außenspiegelgehäuseverkleidungen, der Schalthebelkulisse und den Karbonfaser-Einstiegsleisten mit Hintergrundbeleuchtung und Alfa Romeo Logo.



Fiat

Star auf dem Fiat Stand ist die neue Sonderserie 124 Spider S-Design mit charakteristischer Akzentuierung der Dynamik und Sportlichkeit des Roadsters. Auf Basis der hochwertigen "Lusso"-Ausstattung zeigt sie zusätzliche Style-Details, die in Zusammenarbeit mit Mopar entstanden, wie zum Beispiel Abdeckungen in Gun Metal Finish für die Rollbügel, den Frontscheibenrahmen und die Außenspiegelgehäuse. Dazu gibt es neue, 17 Zoll große Räder, einen Aufkleber mit der Italienischen Flagge und seitliche Zierstreifen. Das Ausstellungsfahrzeug ist außerdem ausgestattet mit Zubehör wie Alcantaraverkleidung mit roten Ziernähten für Schalt- und Handbremshebel, Aluminiumaufsätzen für Pedale und Fußstütze, praktischem Cupholder und nützlichem Ablagenetz mit Mopar Logo.



Der Fokus in Genf liegt auch auf der Fiat 500 Mirror Familie mit ihren neuen Fahrzeugen für Kunden, die großen Wert auf Konnektivität und die neuesten Infotainment-Trends legen. Die Sonder-Editionen von 500 Mirror, 500X Mirror und 500L Mirror verfügen über das UconnectTM 7 HD LIVE Touchscreen System mit 18 Zentimetern Bildschirmdiagonale, Kompatibilität für Apple CarPlay1 und Android AutoTM 2, und bieten als erste Modelle des Fiat-Portfolios die Services von Mopar® Connect. Auf dem Stand illustrieren Video Tutorials die vielen Vorteile von Mopar Connect, wie schnelle Hilfe bei Unfällen, Pannen oder Diebstahl und die Möglichkeit zur Fernbedienung einiger Fahrzeugfunktionen.



1Kompatibilität vorausgesetzt. Eine Liste der kompatiblen Geräte finden Sie unter https://www.mopar.com/de-de/care/bluetooth-pairing.html. CarPlay, iPhone und Siri sind geschützte Marken der Apple Inc.



2Kompatibilität vorausgesetzt. Eine Liste der kompatiblen Geräte finden Sie unter https://www.mopar.com/de-de/care/bluetooth-pairing.html. Android, Android Auto, Google Play und andere Marken sind geschützte Marken der Google Inc.



Neue, individuelle Farben für Leichtmetallräder

Mopar überträgt die typisch italienische Tradition für Maßanfertigung in den Bereich der Automobil-Personalisierung. Dies zeigt das Debüt einer neuen Kollektion von Leichtmetallrädern in einer Vielfalt von Mustern und Größen und mit einer Palette von elf Farben. Zur Kreation einzigartiger und persönlicher Fahrzeuge können Kunden aus über 500 möglichen Kombinationen auswählen; eine rekordverdächtige Zahl, die man heute bestenfalls aus den Katalogen führender Modehäuser kennt.



Die neue Palette von Leichtmetallrädern für Fiat, Alfa Romeo and Jeep® bietet die folgenden Farben zur Auswahl: Mopar Blue, Petrol Black, Out White, Temper Red, Caliper Green, Spring Green, Passion Red, Blaze Yellow, Rusty Orange, Freezy Blue und Thunder Gold.



Neue Mopar Produkte wie die 20 Zoll großen, schwarzen Leichtmetallräder mit Zierstreifen in Temper Red für den Alfa Romeo Stelvio sind in Genf ebenso zu sehen wie 19 Zoll große Leichtmetallräder für den Jeep Compass in der Lackierung Rusty Orange, 17 Zoll große Räder mit Elementen in Blaze Yellow für den Jeep Cherokee und 20 Zoll große Leichtmetallräder in Out White für das Flaggschiff Grand Cherokee. Das Angebot vervollständigen 17 Zoll große Räder mit Außenlinien in Thunder Gold für den Fiat 124 Spider, farbenfroher Vintage-Style für die Fiat 500-Familie mit unter anderem 16 Zoll großen Rädern mit Speichen in Freezy Blue für den Fiat 500 und Mopar Blue lackierte 18 Zoll große Räder für 500 X.



Mopar® Connect: Fernbedienung und Schutz

Mopar® Connect - oder Alfa Connect für Alfa Romeo Giulia und Stelvio - ist das innovative Angebot von online-Dienstleistungen für Fahrzeugsicherheit- und Fernbedienung, integriert in die Services von Uconnect LIVE (Alfa Connect für Alfa Romeo) und mit neuen Funktionen wie Pannen- und Unfallhilfe oder Fahrzeug-Lokalisierung nach einem Diebstahl. Es ist außerdem möglich, einige Fahrzeugfunktionen fernzusteuern wie die Zentralverriegelung oder eine Alarmmeldung, wenn das Auto ein bestimmtes Tempolimit überschreitet oder einen Bereich verlässt, der sich vorher auf einer Straßenkarte festlegen lässt. Zudem kann Mopar Connect die Park-Position des Fahrzeugs sowie dessen Batteriezustand, Reifenluftdruck und Treibstoffmenge im Tank anzeigen.



Mopar Connect ist ein Dienstleistungs-Angebot mit maßgeschneiderten Lösungen für unterschiedliche Nutzer, vom Privatfahrer zum Geschäftsreisenden, vom Selbständigen zum Angestellten und für Firmen mit Fuhrpark. Für letztere bietet Mopar ein komplettes Flottenmanagement-Paket an.



Umfangreiche Dienstleistungen fürs Auto - mehr Sicherheit, mehr Freiheit, mehr Leistung fürs Geld mit Mopar® Vehicle Protection

Die Produkte von Mopar® Vehicle Protection entwickeln sich ständig weiter um die Bedürfnisse aller Besitzer von FCA Fahrzeugen zufriedenstellen zu können.



Das Mopar Produktportfolio umfasst eine große und flexible Bandbreite von erweiterten Garantien und Service-Plänen. Jeder Plan bietet unterschiedliche Optionen für Laufzeit und Kilometerleistung. Einige Beispiele:





MAXIMUM CARE Zusatzgarantie für alle mechanischen und elektrischen Teile für maximal drei Jahre nach Ablauf der Herstellergarantie;

EASY CARE Wartungsprogramm für die günstigsten Festpreise der Regel-Wartungen für bis zu fünf Jahre. Mit EASY CARE verpassen die Kunden keinen Wartungstermin.





Die Mopar® Vehicle Protection Pläne können schon beim Neukauf abgeschlossen und auf Wunsch bereits in das Finanzierungsangebot der FCA-Bank integriert werden. EASY CARE lässt sich jederzeit bis zur ersten Inspektion abschließen, MAXIMUM CARE bis zu 24 Monaten nach Neuzulassung des Fahrzeugs. (Angaben marktspezifisch)

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren