FIA Formel 1 Weltmeisterschaft 2020

Alfa Romeo Racing ORLEN C39 in Barcelona vorgestellt

Das Team Alfa Romeo Racing ORLEN hat vor dem ersten Wintertest in Barcelona sein Fahrzeug für die FIA Formel 1 Weltmeisterschaft 2020 vorgestellt. Damit ist das Starterfeld komplett, Alfa Romeo Racing ORLEN hat als letztes Team sein neues Design präsentiert.



Die Grafik des Alfa Romeo Racing ORLEN C39 ist eine Weiterentwicklung aus den vergangenen Jahren. Sie verwendet erneut die aus der Motorsport-Historie von Alfa Romeo bekannten Farben, setzt aber gleichzeitig auf neue Effekte. Das Thema des im Centro Stile Alfa Romeo entwickelten Designs heißt „Speed-Pixel“. Die Grafik symbolisiert Geschwindigkeit und Zeit, schlägt also die Brücke zwischen der Technologie des Alfa Romeo Racing ORLEN C39 und dem 110. Geburtstag, den Alfa Romeo im Jahr 2020 feiert. Kernelemente sind wie schon in der Vergangenheit das Quadrifoglio – das vierblättrige Kleeblatt – und der vergrößerte Schriftzug Alfa Romeo, der nun ein wenig in das Logo hineinragt. Das Markenzeichen mit dem Kreuz aus dem Stadtwappen von Mailand und der Schlange aus dem Familienwappen der Visconti steht für 110 Jahre Erfolge im Rennsport von Alfa Romeo und wirft gleichzeitig einen Blick in die Zukunft.



Der neue Alfa Romeo Racing ORLEN C39 wurde unter der Regie des Technischen Direktors Jan Monchaux entwickelt. Das Fahrzeug hat nur wenig mit dem Renner aus dem Vorjahr gemeinsam. Mit einem völlig neuen Konzept soll der Alfa Romeo Racing ORLEN C39 dem Team dabei helfen, die in den letzten beiden Jahren erzielten Fortschritte auszubauen und den Weg an die Spitze fortzusetzen. Der Fokus liegt nun auf den Wintertest-Fahrten in Barcelona. Innerhalb der nächsten zwei Wochen stehen den Teams nur zweimal drei Tage zur Verfügung, ihre Fahrzeuge zu verstehen und deren Potenzial auszunutzen. Die Formel-1-Saison 2020 beginnt am 15. März in Melbourne/Australien.



Frédéric Vasseur, Teamdirektor Alfa Romeo Racing ORLEN und CEO Sauber Motorsport AG:



„Der C39 ist das Produkt harter Arbeit und einer klaren Vision einer großen Gruppe hochengagierter Menschen, er ist auch ein Beweis der Fähigkeiten jedes Einzelnen im Team. Wir hoffen, der C39 wird uns eine Steigerung ermöglichen und uns helfen, unsere Pläne umzusetzen. Unser Ziel hat sich nicht geändert: Wir wollen morgen einen besseren Job machen als heute. Wir sind ein wachsendes Team, wir müssen uns noch immer in jedem Bereich und in jeder Abteilung des Unternehmens verbessern. Dies ist ein Projekt ohne festgelegtes Ende – jeder muss sich voll konzentrieren und engagieren. Wir verbessern uns stetig. Wir sind schon jetzt einen gewaltigen Schritt weiter als zum Saisonstart 2028. Diesen Weg müssen wir fortsetzen.“



Jan Monchaux, Technischer Direktor Alfa Romeo Racing ORLEN:



„Der C39 ist eine Weiterentwicklung unseres letztjährigen Fahrzeugs, auch wenn beide nicht viel gemeinsam haben. Wir haben das Fahrzeug weiter verbessert, abgesehen vielleicht von Felgen und Rädern sowie einigen internen Komponenten ist praktisch kein sichtbares Teil identisch mit dem Vorjahr. Das ist der übliche Prozess der stetigen Verbesserung, aber der C39 ist ein brandneuer Bolide. Wir gehen davon aus, dass wir uns im Vergleich zu letzter Saison verbessern werden, dass wir einen Schritt nach vorn machen werden und hoffentlich um Positionen an der Spitze des Mittelfeldes kämpfen können.“



Über Alfa Romeo:





Seit seiner Gründung 1910 in Mailand/Italien hat Alfa Romeo einige der stilvollsten und exklusivsten Automobile in der Historie entworfen und gebaut. Diese Tradition führt Alfa Romeo auch heute mit einem einzigartigen und innovativen Ansatz bei der Konstruktion von Automobilen fort.



In jedem Alfa Romeo vereinen sich Technologie und Leidenschaft zu einem wahren Kunstwerk – jedes Detail ist wichtig, jedes Design ist die perfekte Harmonie aus Form und Funktion, Technologie und Emotion. Den Geist von Alfa Romeo wiederzubeleben und sein weltweites Image zu maximieren, ist eine der Prioritäten von Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Im Zuge einer klaren und eindeutig definierten Strategie, die eine einzigartige Chance darstellt, das volle Potenzial der Marke zu entwickeln, öffnet Alfa Romeo ein neues Kapitel in seiner mehr als 100-jährigen Historie. Heute ist Alfa Romeo ein Musterbeispiel für die Kompetenz, das Talent und das technologische Knowhow der Gruppe. Zunächst mit der Giulia, dann mit dem Stelvio hat Alfa Romeo zwei Modelle entwickelt, die Ausdruck des puren und originalen Geistes der Marke sind – beide sind auf den ersten Blick als automobiles Vollblut zu erkennen. Alfa Romeo Giulia und Stelvio verkörpern perfekt den Anspruch der „Technologie aus Emotionen“, der das zusammenfasst, was die Menschen von der Marke erwarten. Alfa Romeo erobert das Herz einer neuen Generation und nimmt wieder seinen angestammten Platz als eine der weltweit am meisten geschätzten Premiummarken ein. Erneut ist Alfa Romeo ein bedeutendes Symbol von Technologie und Stil aus Italien, eine Ikone italienischer Technikkompetenz und italienischen Charakters. Nach mehr als 30 Jahren Pause gab Alfa Romeo 2018 die Rückkehr in die Formel 1 bekannt, als Sponsor des Sauber F1 Teams.



Über Sauber Group of Companies:





Die Sauber Group of Companies besteht aus drei Geschäftsbereichen: Sauber Motorsport AG, welche das Formel-1-Team führt, Sauber Engineering AG, welche sich auf Prototypen-Entwicklung sowie die additive Fertigung fokussiert, und Sauber Aerodynamik AG, welche Windkanaltests in Original- und Maßstabgröße durchführt sowie bahnbrechende Innovationen im Bereich der Aerodynamik entwickelt. Die Unternehmen arbeiten eng zusammen, um das Fachwissen von mehr als 500 engagierten Mitarbeitern am Schweizer Hauptsitz in Hinwil für alle internen und externen Projekte anzuwenden.



Seit der Gründung 1970 liegt die Leidenschaft für Motorsport im Herzen von Sauber. Seit mehr als 45 Jahren setzt das innovative Schweizer Unternehmen neue Standards im Design, der Entwicklung und der Konstruktion von Rennfahrzeugen in verschiedenen Meisterschafts-Kategorien, unter anderem der Formel 1, DTM, und WEC. Im Anschluss an das eigene Formel-1-Debüt 1993 hat sich Sauber Motorsport AG als eines der wenigen traditionellen und privaten Teams in der Königsklasse des Motorsports etabliert. Nach 25 Jahren in der Formel 1 hat das Team 2018 eine langfristige Partnerschaft mit Alfa Romeo als Titelsponsor initiiert und geht in der Saison 2020 unter dem Teamnamen Alfa Romeo Racing ORLEN an den Start.

