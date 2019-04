Pressemitteilung BoxID: 746729 (FH Promotions GmbH & Co. KG)

Serenata Italiana 7 - Toni Musto & Friends singen am 05.05.19 wieder in der kultBOX

Auf dem Programm stehen die größten italienischen Hits aus Rock, Pop und Volksmusik

Jedes Mal aufs Neue ist der italienische Abend mit Toni Musto und seinen Freunden in der kultBOX ein voller Erfolg: Die Serenata Italiana begeisterte das Publikum bereits sechs Mal. Daher folgt nun die siebte Auflage des Konzertabends mit dem singenden Wirt des "MyLord" in Kempten. Am 05.05.2019 ist es wieder so weit! Einlass ist ab 18:30 Uhr, Beginn des Konzertes um 19:00 Uhr.



Die Kemptener kennen Toni Musto als herzlichen Gastgeber aus seinem italienischen Restaurant „Mylord“ in unmittelbarer Nähe der bigBOX ALLGÄU, das bei Veranstaltungsbesuchern vor und nach Konzerten ein beliebter Treffpunkt ist. Neben der Gastronomie hegt Musto aber auch noch eine Leidenschaft für etwas ganz Anderes: Die großen italienischen Hits!



Nachdem sein Restaurant für seine Konzerte schon lange zu klein geworden ist, tritt Toni Musto am 05.05.2019 bereits zum siebten Mal in der kultBOX auf. An der „Serenata Italiana 7“ wird, wie in den Jahren zuvor auch, nicht nur der „singende Wirt“ beteiligt sein sondern auch zahlreiche seiner Musiker-Freunde. Mitwirken werden dieses Jahr wahrscheinlich Piera Sculli (Gesang), Roberto Sestero (Saxofon), Sigrun Schreibmayer (Klavier) sowie Ines Rzanny als Moderatorin des Gesangsabends und die Tanzschule Fischer.



Darbieten wird Toni Musto mit seiner Truppe viele stimmungsvolle „canzone“ bekannter italienischer Musiker wie beispielsweise Eros Ramazzotti, Adriano Celentano, Antonello Venditti und Laura Pausini auf die Bühne bringen. Deren bekannteste Songs wie z.B. "Piú bella cosa", „Volare“, „Dalla pelle al cuore“ oder „Primavera in anticipo“ dürfen an diesem Abend dann natürlich auch nicht fehlen. Präsentiert werden die Hits, die jeder mitsingen kann, von Toni Musto und seinen Freunden mit großer Leidenschaft und original italienischem Charme. Die Gäste dürfen sich also auf einen unterhaltsamen, mitreißenden Abend freuen! Gastgeber Toni Musto lädt alle Fans italienischer Musik herzlich ein und freut sich auf eine – hoffentlich zum wiederholten Mal ausverkaufte - „Serenata Italiana“ am 05.05.19 ab 19 Uhr.



Karten sind auf www.bigboxallgaeu.de, in der Ticketverkaufsstelle der bigBOX ALLGÄU, bei den Vorverkaufsstellen der Feneberg XL-Märkte (Isny, Marktoberdorf, Memmingen, Sonthofen, Allgäuer Bilderdienst im Fenepark, Lindaupark) der Allgäuer Zeitung (Tel. 0831 206 55 55), Schwäbischer Zeitung unter tickets.schwaebische.de und Tel. 0751 295 55777, bei den Vorverkaufsstellen des Kreisboten, auf www.eventim.de oder in der Ticketverkaufsstelle telefonisch unter 0831 – 570 55 1000 erhältlich. Auch der ticketdirect Service der bigBOX ALLGÄU ist hier möglich (Wählen Sie Ihre gewünschten Plätze, bezahlen Sie bequem per Kreditkarte oder PayPal und erhalten Sie Ihre Tickets per E-Mail zum selbst Ausdrucken oder Sichern auf Ihrem Smartphone.)

