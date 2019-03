Pressemitteilung BoxID: 744711 (FH Promotions GmbH & Co. KG)

LOSAMOL - Allgäu meets Jamaika!

Allgäuer Mundart Reggae Music - am 30.03.2019 in der bigBOX ALLGÄU, Veranstaltungsort: kultBOX

Dialekt singen ist längst eine erlaubte Sache in der deutschsprachigen Musiklandschaft, so durften in den vergangenen Jahren viele Mund-Art-Künstler große Erfolge feiern.



LOSAMOL wurde 2011 gegründet und ist die Band aus den Allgäuer Alpen, die für frischen Wind sorgt. Mit ihrem Mix aus Allgäuer Mundart und Reggae wurde LOSAMOL zu einer der erfolgreichsten Livebands aus der Region.



Insgesamt 5-mal wurde den Reggae-Musikern der SOLD OUT AWARD der bigBOX ALLGÄU verliehen und auch sonst sind die Shows in weiten Teilen Deutschlands und Österreichs - voll bis ausverkauft.



LOSAMOL funktioniert nicht nur im Allgäu. Bei ihren Auftritten bei „Das Fest“ in Karlsruhe vor 45.000 Leuten, oder in Ulm auf der Centerstage auf dem Münsterplatz, konnte die Band ihr Publikum in ihren Bann ziehen! Außerdem begeisterte LOSAMOL auf diversen Festivals im Bodenseegebiet, Dortmund, Mannheim, Hamburg oder dem Woodstock Festival im österreichischen Innkreis.



LOSAMOL steht für Party und Reggae Vibes! Das macht sie zum Garant für jedes Event, bei dem das Publikum ausgelassen tanzen möchte und die Stimmung mitträgt. Kennt ihr das, wenn ein Konzert mehr ist als nur ein Konzert? Wenn Band und Publikum zusammenwachsen und es ein gemeinsames Event wird?...das ist LOSAMOL`s Erfolgsrezept.



Zusammen gezählt können die Künstler weit über 1000 Live-Auftritte auf ihrem Konto verbuchen und lassen sich in ihrer Euphorie nicht bremsen. Mittlerweile nehmen eine ganze Reihe von Coverbands aus der Region die Songs von Losamol in deren Repertoire mit auf. Das ist wohlgemerkt eines der besten Komplimente, das man von Musikerkollegen bekommen kann!



Karten sind auf www.bigboxallgaeu.de, in der Ticketverkaufsstelle der bigBOX ALLGÄU, bei den Vorverkaufsstellen der Feneberg XL-Märkte (Isny, Marktoberdorf, Memmingen, Sonthofen, Allgäuer Bilderdienst im Fenepark, Lindaupark) der Allgäuer Zeitung (Tel. 0831 206 55 55), Schwäbischer Zeitung unter tickets.schwaebische.de und Tel. 0751 295 55777, bei den Vorverkaufsstellen des Kreisboten, auf www.eventim.de oder in der Ticketverkaufsstelle telefonisch unter 0831 – 570 55 1000 erhältlich. Auch der ticketdirect Service der bigBOX ALLGÄU ist hier möglich (Wählen Sie Ihre gewünschten Plätze, bezahlen Sie bequem per Kreditkarte oder PayPal und erhalten Sie Ihre Tickets per E-Mail zum selbst Ausdrucken oder Sichern auf Ihrem Smartphone.)

