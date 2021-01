Am Valentinstag - Sonntag, 14.02.2021, bietet das Restaurant musics in Kempten für alle Paare, die sich an diesem Abend zur Feier ihrer Liebe einen ganz besonderen Abend gönnen möchten, ein fein komponiertes 4-Gänge Menü zum Mitnehmen an.



Der Gaumen der Verliebten wird mit vier feinen Gerichten aus der musics-Küche verwöhnt werden. Es werden vier elegant zubereitete und kreativ angerichtete Gänge vorbereitet. Alle Produkte sind in der gewohnten musics-Qualität vorbereitet. Sie müssen sie Zuhause nur noch erwärmen. Eine Anleitung liegt bei! Die musics-Küchenbrigade stellt in bester handwerklicher Arbeit folgende feine Gerichte her:





Saiblingstatar mit geriebenem Kren, Zucchinirösti mit Crème fraîche und Wildkräuter

Karotten-Vanilleschaumsüppchen mit Buttercroûtons

Maispoulardenbrust mit Portweinschalotten, Zweierlei vom Sellerie und Kartoffelplätzchen

Beim Dessert lautet das Motto „Rund um die Schokolade“





So wird dank ausgefallener Gaumenfreuden und prickelndem Auftakt im Restaurant musics in Kempten der Abend im Zeichen der Liebe – auch in diesen ungewöhnlichen Zeiten - zum kulinarischen Genuss.



Das Candlelight Dinner für Verliebte können Sie bis Mittwoch, 14.02.2021, vorbestellen. Die Bestellungen nimmt das Service-Team des musics gerne entgegen unter Tel. 49 831 57055-2200 oder info@musics-restaurant.de



So wird der Abend im Zeichen der Liebe zum kulinarischen Genuss.



Mehr Informationen sind auf www.bigboxallgaeu.de erhältlich.

(lifePR) (