Pressemitteilung BoxID: 784194 (FH Promotions GmbH & Co. KG)

Kastelruther Spatzen 2020 auf Live Tour!

Mit ihrem neuen Album "Feuervorgel flieg" im Gepäck kommen sie in die bigBOX ALLGÄU

Sie sind der Inbegriff und die erfolgreichsten Vertreter der volkstümlichen Schlagermusik. Keiner verkörpert diese Stilrichtung besser als sie. Die Kastelruther Spatzen werden im Frühjahr 2020 mit ihrem neuen Programm zum aktuellen Album „Feuervogel flieg“ (VÖ 4. Oktober 2019) auf Tournee gehen! Am Donnerstag, den 02.04.2020 kommen sie in die bigBOX ALLGÄU nach Kempten! Einlass ist um 18:30 Uhr, Beginn um 19:30 Uhr



„Feuervogel flieg“ ist der märchenhafte Titel des neuen Albums der Kastelruther Spatzen. Ein Titel, der Spannendes erwarten lässt, denn die legendäre Geschichte des magisch glühenden Vogels, alter Mythologie entstammend, repräsentiert die bewegte Schicksalslinie unser aller Leben und diente vielen Generationen als Inspiration. Den Kastelruther Spatzen war es über all die Jahre immer ein wichtiges Anliegen, Geschichten aus dem wahren Leben zu wunderschönen Liedern zu formen. Beeindruckend und erstaunlich gleichermaßen, haben die Kastelruther Spatzen seit 36 Jahren ihre Stilistik erhalten und dabei immer wieder neue und wegweisende Inhalte in ihre Lieder einfließen lassen. Stillstand gab es nie. Emotional und ergreifend erzählen die Spatzen mit „Feuervogel flieg“ ihre oft selbsterlebten Geschichten und Erfahrungen.



Es ist ein Teil ihres Erfolgsgeheimnisses, dass sie nicht nur die schöne heile Welt besingen, sondern ihre Lieder aus dem Hier und Jetzt des Lebens entworfen sind, Glück und Leid gleichermaßen aufgreifen. Die Botschaft ihrer Lieder ist authentisch, wie das Leben selbst. Und diese Wahrhaftigkeit kommt bei den Menschen an. Bis heute haben die Kastelruther Spatzen mit ihrem ureigenen Musikstil nahezu alles gewonnen, was es in der Musikwelt ihres Genres zu gewinnen gibt. Sie haben fünfmal Die Goldene Stimmgabel sowie mehrere Kronen der Volksmusik erhalten und zudem den Grand Prix der Volksmusik gewonnen. Diese drei Award-Shows selbst sind mittlerweile TV-Geschichte. Aber die Kastelruther Spatzen stehen nach wie vor in alter Frische am Zenit des Erfolges. Ihre 13(!) Echos sind längst im großen Buch der Branchengeschichte eingetragen und gelten in Deutschland als unverrückbares Maß der Dinge.



36 Jahre Erfolg, 36 Jahre Kontinuität! Sie sind die bekanntesten und beliebtesten Botschafter ihrer Heimatregion, des wunderschönen Südtirols. Mit ihrem ersten Album „Viel Spaß und Freude“ begannen sie einst ihren einzigartigen internationalen Karriereweg. Und nomen est omen: Ungebrochen und mehr denn je begeistern sie mit Spaß und Freude auch heute ihre einmalige und große Fangemeinde.



Tournee und Album „Feuervogel flieg“ bündeln gekonnt alle Stärken der Band: Ergreifende Geschichten und tiefgründige Erzählungen gefasst in emotionale, schicksalhafte Songs ebenso wie die Liebe zu ihrer Heimat Südtirol und das Heimkommen nach einer großen Tournee, zum Ausdruck gebracht in fröhlichen oder liebevoll sanften Titeln. Im besten Spatzen-Stil darf man sich diesmal auch auf Schlager freuen, der das Publikum in jedem Fall von den Stühlen hebt.



Die sieben Vollblutmusiker aus den Dolomiten bald wieder live auf Deutschlands Bühnen! Jede Menge Lebensfreude und bewegende Momente. Das ganze „Spatzen-Universum“ an einem Abend – glaubhaft, aufrichtig, stark. Sie lassen den Feuervogel fliegen!



Karten sind auf www.bigboxallgaeu.de, in der Ticketverkaufsstelle der bigBOX ALLGÄU, bei den Vorverkaufsstellen der Allgäuer Zeitung (Tel. 0831 206 55 55), Schwäbischen Zeitung unter tickets.schwaebische.de und Tel. 0751 295 55777, des Kreisboten (Tel. 0831 25 283 10), auf www.eventim.de oder in der Ticketverkaufsstelle telefonisch unter 0831 – 570 55 1000 erhältlich. Auch der ticketdirect Service der bigBOX ALLGÄU ist hier möglich (Wählen Sie Ihre gewünschten Plätze, bezahlen Sie bequem per Kreditkarte oder PayPal und erhalten Sie Ihre Tickets per E-Mail zum selbst Ausdrucken oder Sichern auf Ihrem Smartphone.)

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (