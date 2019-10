Pressemitteilung BoxID: 772496 (FH Promotions GmbH & Co. KG)

Feine Sahne Fischfilet am 06.12.2019 live in der bigBOX ALLGÄU

Feine Sahne Fischfilet "Wir haben immer noch uns" Live Winter 2019 - Die finalen Tourdaten - Vorverkaufsstart 19.06.

Diesen Sommer spielen Feine Sahne Fischfilet unter freiem Himmel die beiden größten eigenen Konzerte ihrer Bandgeschichte: Am 6. Juli werden über 12.000 Fans in Dresden im Rahmen der „Filmnächte am Elbufer“ erwartet, ihr Konzert in der Zitadelle Spandau ist mit über 10.000 Karten bereits seit Monaten ausverkauft. Dazu umjubelte Auftritte vor zehntausenden begeisterter Zuschauer u.a. bei Rock am Ring, Rock im Park, dem Greenfield in der Schweiz und dem Nova Rock-Festival in Österreich. Schon 2018 feierten über 100.000 Fans die Band auf der ausverkauften Tournee zu ihrem aktuellen Album „Sturm & Dreck“, mit dem sich Feine Sahne Fischfilet bis auf Position 3 der deutschen Charts vorarbeiten konnten.



Im Herbst spielten sie darüber hinaus vor 90.000 begeisterten Zuschauern auf Einladung der Toten Hosen bei deren ausverkauftem Tourfinale im Düsseldorfer Stadion.



Am 06.12.2019 kommen Sie nun im Rahmen ihrer „Wir haben immer noch uns“-Tour nach Kempten in die bigBOX ALLGÄU (Beginn: 20:00 Uhr).



Kein Zweifel: Feine Sahne Fischfilet sind die Band der Stunde! Aufgrund des weiterhin ungebrochenen Ansturms auf ihre Konzertkarten freut sich die Band, nun die finalen Termine ihrer Tournee bekanntgeben zu können, die sie mit ihren spektakulären Live-Happenings noch einmal in viele Regionen im deutschsprachigen Raum führen wird, bevor man sich in eine längere Pause verabschiedet.



„Seit 2018 sind Feine Sahne Fischfilet die erfolgreichste junge Rockband im Lande“, erkannte „Die Zeit“; Spiegel Online freute sich über „Ein Manifest des Widerstands“, während der Rolling Stone konstatierte „Man glaubt der Band jedes Wort des Widerstands“ und das Szene-Organ „Ox Fanzine“ die Gruppe treffend mit „Große Fresse und was dahinter“ beschrieb.



Ihre wilden Konzerte sind Abend für Abend zügellose, ausschweifende Happenings ausgerechnet in einer Zeit, in der allerorten vermeintlich gut Informierte wieder mal das nahe Ende der Rockmusik postulieren.



Des Weiteren kam 2018 unter dem Titel „Wildes Herz“ eine gefeierte Filmbiografie über Sänger Monchi in die Kinos, die unter der Regie u.a. des Schauspielers Charly Hübner entstand und mit über 50.000 Zuschauern und der vielbeachteten TV-Ausstrahlung einer der erfolgreichsten deutschen Dokumentarfilme der letzten Jahre war.



FEINE SAHNE FISCHFILET



"Wir haben immer noch uns!" LIVE Winter Tour 2019

präsentiert von True Rebel, Visions, Ox & Diffus Mag



28.11.2019 Saarbrücken – E-Werk

29.11.2019 Wetzlar – Rittal Arena

30.11.2019 Lingen – Emslandsrena

05.12.2019 Zürich (CH) – Volkshaus

06.12.2019 Kempten – bigBOX ALLGÄU

07.12.2019 Wien (AT) – Gasometer

12.12.2019 Mannheim – Maimarkt Club

13.12.2019 Zwickau – Stadthalle

14.12.2019 Oldenburg – Weser-Ems-Halle

19.12.2019 Bochum – RuhrCongress

20.12.2019 Koblenz – CGM Arena

21.12.2019 Hamburg – Sporthalle Hamburg

27.12.2019 Frankfurt a.d.O. – Messe

28.12.2019 Bamberg – BROSE ARENA



Der Vorverkauf startet am Mittwoch 19.06. um 10 Uhr. Die Tickets kosten 30,- Euro zzgl. Gebühren.



Tickets sind erhältlich auf Eventim und auf Tixforgigs sowie an jeder Vorverkaufsstelle, auch auf www.bigboxallgaeu.de, in der Ticketverkaufsstelle der bigBOX ALLGÄU, bei den Vorverkaufsstellen der Feneberg XL-Märkte (Isny, Marktoberdorf, Memmingen, Sonthofen, Allgäuer Bilderdienst im Fenepark, Lindaupark) der Allgäuer Zeitung (Tel. 0831 206 55 55), Schwäbischer Zeitung unter tickets.schwaebische.de und Tel. 0751 295 55777, bei den Vorverkaufsstellen des Kreisboten, auf www.eventim.de oder in der Ticketverkaufsstelle telefonisch unter 0831 – 570 55 1000 erhältlich. Auch der ticketdirect Service der bigBOX ALLGÄU ist hier möglich (Wählen Sie Ihre gewünschten Plätze, bezahlen Sie bequem per Kreditkarte oder PayPal und erhalten Sie Ihre Tickets per E-Mail zum selbst Ausdrucken oder Sichern auf Ihrem Smartphone.)

