FRONTM3N nach erfolgreicher Tour erneut in Deutschland!

Konzert am 01.02.2020 in der bigBOX ALLGÄU, Veranstaltungsort: kultBOX

Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln sind: FRONTM3N ! Bekannt wurden die drei charmanten Engländer unter anderem als Sänger der Hollies, 10cc, Sweet oder Sailor.



Erleben Sie die drei Ausnahmemusiker auf Ihrer "Up Close“ – Tour und genießen Sie ein „Unplugged“ – Konzert der Extraklasse.

Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln gemeinsam auf einer Bühne! Das ist „Magie“ und Spielfreude pur ... ein Hautnah-Konzert mit Hits die jeder kennt und jeder liebt, neu und auf frische akustische Art interpretiert. Jeder Song mit seiner eigenen Geschichte aus der musikalischen Reise der drei Musiker.



„Drei Männer, drei Gitarren – Ein Dream-Team ...“ (Märkische Allgemeine)



Bereits in den 90igern, vor 24 Jahren, lernten sich die 3 Ausnahmemusiker bei ihrer ersten Zusammenarbeit als Sänger und Gitarristen der Band von Sir Cliff Richard kennen, bevor jeder einzelne eine bemerkenswerte Karriere startete. Sie arbeiteten bereits mit Künstlern wie Lionel Ritchie, Kylie Minogue, Gary Barlow, Cher, Ellie Goulding oder Tina Turner zusammen und stehen nun nach 24 Jahren wieder gemeinsam für besondere Konzerte auf der Bühne.



Ein Hautnah-Erlebnis und Unplugged-Konzert der besonderen Art.



Fans können sich zum Beispiel auf Hits der Hollies (The Air That I Breathe, He Ain’t Heavy, He’s My Brother) , von Sweet (Love is Like Oxygen, Ballroom Blitz), von 10cc (I’m Not In Love, Dreadlock Holiday) aber auch auf Songs von Cliff Richard ( Carrie, Devils Woman), Roy Orbinson ( Pretty Woman) oder auch Sailor (Girls Girls Girls, Glass of Champagne) sowie natürlich auch auf eigene Songs und vieles mehr der einzelnen Frontm3n freuen ....



Begleiten Sie die drei Ausnahmemusiker auf Ihrer musikalischen Reise bei den exklusiven Shows in Deutschland.



