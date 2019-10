Pressemitteilung BoxID: 773456 (FH Promotions GmbH & Co. KG)

Die Paldauer am 30.11.2019 in der bigBOX ALLGÄU

.



bigBOX ALLGÄU

Datum: 30.11.2019

Einlass: 18:00 Uhr, Beginn: 19:00 Uhr



Auf vielfachen Wunsch werden die PALDAUER auch im Jahr 2019 wieder ihre einmalige und einzigartige Weihnachtsshow präsentieren. Sie gastieren am Sa., 30.11.2019 in der bigBOX ALLGÄU in Kempten.



Schon drei Male in Folge wurden die PALDAUER vom Gedu Musikmagazin mit „Europas beste Weihnachtsshow“ ausgezeichnet. Erleben Sie eine aufwendig gestaltete Bühnenkulisse und perfekt abgestimmte Lichteffekte, die jedes Publikum in eine weihnachtliche Traumwelt versetzt.



„Weihnachten wie im Märchen 2019“



Unter diesem Motto steht die gesamte Show, die mit unglaublich viel Liebe und Herzblut der PALDAUER vorbereitet wurde. Das Konzert ist eine Mischung aus den bekanntesten und schönsten traditionellen Weihnachtsliedern - internationalen Christmas-Songs, vielen musikalischen Überraschungen und als Höhepunkt die traumhaft schönen Weihnachtslieder der PALDAUER.



Alle Höhepunkte der letzten Jahre wurden auf vielseitigen Wunsch des Publikums beibehalten!



In unserer schnelllebigen, oft kalten und gefühllosen Zeit - drei Stunden Weihnachtszauber, nach dem sich jeder sehnt - sollte man sich unbedingt gönnen!



DIE PALDAUER WEIHNACHTSSHOW - eine ideale Geschenkidee für Menschen die scheinbar schon alles haben und kennen!



Karten sind auf www.bigboxallgaeu.de, in der Ticketverkaufsstelle der bigBOX ALLGÄU, bei den Vorverkaufsstellen der Feneberg XL-Märkte (Isny, Marktoberdorf, Memmingen, Sonthofen, Allgäuer Bilderdienst im Fenepark, Lindaupark) der Allgäuer Zeitung (Tel. 0831 206 55 55), Schwäbischer Zeitung unter tickets.schwaebische.de und Tel. 0751 295 55777, bei den Vorverkaufsstellen des Kreisboten, auf www.eventim.de oder in der Ticketverkaufsstelle telefonisch unter 0831 – 570 55 1000 erhältlich. Auch der ticketdirect Service der bigBOX ALLGÄU ist hier möglich (Wählen Sie Ihre gewünschten Plätze, bezahlen Sie bequem per Kreditkarte oder PayPal und erhalten Sie Ihre Tickets per E-Mail zum selbst Ausdrucken oder Sichern auf Ihrem Smartphone.)

