Am Samstag, den 27.11.2021 kommen die Paldauer in die bigBOX ALLGÄU nach Kempten! Mit der Paldauer Weihnacht möchten sie die triste und vor allem einsame Weihnachtszeit aus dem Vorjahr vergessen lassen. Einlass ist um 18:00 Uhr, Beginn um 19:00 Uhr



Die mehrfach zu „Europas bester Weihnachtsshow“ ausgezeichnete Produktion der Paldauer zeichnet sich durch eine aufwendig gestaltete Bühnenkulisse und perfekt abgestimmten Lichteffekten aus. Dazu kommt das Engagement der Musiker, die mit unglaublich viel Liebe und Herzblut, jedem die unvergleichliche Weihnachtsstimmung nahebringt.



Dabei ist das Konzert eine Mischung aus den bekanntesten und schönsten traditionellen Weihnachtsliedern und den traumhaft schönen Weihnachtsliedern der Paldauer selbst. Eine Kombination aus unbeschreiblich viel Gefühl und Herzlichkeit.



Ein schreckliches Jahr vergessen lassen!



Es gibt also nichts Besseres als die Weihnachtsshow der Paldauer um die triste und vor allem einsame Weihnachtszeit aus dem Vorjahr zu vergessen. Eine Show, die wir nach einem katastrophalen Jahr 2020 sicherlich alle sehr gut gebrauchen können.



Karten sind auf www.bigboxallgaeu.de, in der Ticketverkaufsstelle der bigBOX ALLGÄU, bei den Vorverkaufsstellen der Allgäuer Zeitung (Tel. 0831 206 55 55), Schwäbischen Zeitung unter tickets.schwaebische.de und Tel. 0751 295 55777, des Kreisboten (Tel. 0831 25 283 10), auf www.eventim.de oder in der Ticketverkaufsstelle telefonisch unter 0831 – 570 55 1000 erhältlich. Auch der ticketdirect Service der bigBOX ALLGÄU ist hier möglich (Wählen Sie Ihre gewünschten Plätze, bezahlen Sie bequem per Kreditkarte oder PayPal und erhalten Sie Ihre Tickets per E-Mail zum selbst Ausdrucken oder Sichern auf Ihrem Smartphone.)

(lifePR) (