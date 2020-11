Auf die Freiheit“ (Tournee 2021)



Claudia Koreck gilt als Vorreiterin und Begründerin der sogenannten Neuen Bayerischen Welle und der Marke Heimatsound.



Seitdem hat sie etliche 100.000 Platten verkauft, ist mit Edelmetall ausgezeichnet worden und schaffte es durch Kontinuität, dieses Niveau über die Jahre hinweg aufrechtzuhalten.



Die junge Frau mit der warmen, kräftigen Stimme hat bisher neun Alben veröffentlicht und zählt zu den erfolgreichsten Singer/Songwriterinnen in Deutschland. Als Textdichterin und Komponistin ihrer eigenen Werke blickt sie auf ein hitreiches Repertoire, - sowohl bei ihren Musikprojekten -, als auch mit ihren Kinderalben (Geschichten und Lieder), die sie zusätzlich für Kinderbühnen adaptiert hat.



Als Autorin und Singer /Songwriterin schrieb und performte sie Lieder für und mit diversen deutsche Künstler, kollaborierte u.a. mit Disney, Joseph Vilsmaier, US Musiker/Surfer Donavon Frankenreiter. Mit ihrer Barfuss um die Welt-Tournee und ihren Stadien Support Shows für die legendären The Eagles, konnte sie auch ein internationales Publikum über die bayrisch/deutschen Grenzen hinaus begeistern.



Die preisgekrönte Musikerin kann live eine unglaubliche Intimität erzeugen und sich der Musik zart und leise hingeben; sie kann aber auch laut werden und ihre ganze Kraft in die sehr unterschiedlichen, doch immer aufregenden Arrangements der exzellenten Band legen.



Leise, laut, intim, kraftvoll, humorvoll - dieses emotionale Wechselspiel ist es, was ihre Live-Performances so unglaublich macht.



Denn LIVE ist ihr Lieblingszustand.



