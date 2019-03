Pressemitteilung BoxID: 744707 (FH Promotions GmbH & Co. KG)

Biyon Kattilathu am 30.01.2020 in der bigBOX ALLGÄU

"Weil jeder Tag besonders ist" in der kultBOX

Kempten (bBA) - „...WEIL JEDER TAG BESONDERS IST.“



Heute ist ein besonderer Tag.

Und weißt Du auch warum?

...Weil jeder Tag besonders ist.



Dennoch fällt es uns oft schwer den Moment zu genießen. Die einen trauern der Vergangenheit hinterher, die anderen sind gedanklich schon in der übernächsten Woche, dem nächsten Urlaub oder der Rente.



Dr. Biyon Kattilathu, der sympathische Inder aus dem Ruhrgebiet, ärgerte sich deswegen oft schwarz,...also weiß...also er ärgerte sich zumindest. Über sich selbst und auch über andere.



Warum haben wir eigentlich Angst Entscheidungen zu treffen? Ist es wirklich genauso schwer positiv wie negativ zu denken? ...und wann finden wir endlich die „Liebe unseres Lebens“?



Sein Soloprogramm „...weil jeder Tag besonders ist“ soll inspirieren indem es Augen öffnet: Selbstironisch, musikalisch und mit viel Humor nimmt Biyon uns mit auf eine Reise durch Indien. Obwohl eigentlich ist es eine Reise zu uns selbst und eine Hommage ans Leben.



...weil jeder Tag besonders ist.



