Artefuckt spielen am 05.04.2019 in der bigBOX ALLGÄU

Die Deutschrocker präsentieren ihr zweites Album "Stigma"

Am 11.01.2019 erschien das neue Album „Stigma“, mit dem die vier Rheinberger von Artefuckt an den Erfolg ihres Debütalbums „Manifest“ anknüpfen wollen. Das Album stieg auf Platz 5 der deutschen Charts ein. Am 05.04.2019 spielt die Band in der bigBOX ALLGÄU in Kempten im Rahmen ihrer ersten eigenen Deutschlandtour. Das Konzert beginnt um 20:00 Uhr, Einlass und Abendkasse ab 19:00 Uhr.



Die Band Artefuckt hat sich seit Veröffentlichung des Debütalbums einen Namen in der deutschsprachigen Rockszene gemacht und ihre Livequalitäten bei vielen Shows in Deutschland und dem nahen Ausland unter Beweis gestellt. Mit ihrer Musik und insbesondere den Texten, die aus dem Leben gegriffen sind, sprechen sie einfach viele Zuhörer an.



Das zweite Werk aus der Feder von André, Sven, Kevin und Simon „Stigma“ setzt genau da an, was das Wort Stigma bedeutet. Artefuckt haben es sich auf die Fahne geschrieben aufzufallen, sich aus der Masse und den Normen der Gesellschaft hervorzuheben, anders zu sein, ein Zeichen zu setzen - und das ist mit den an vielen Stellen wieder sehr persönlichen Texten gelungen. Dies zusammen mit den Gitarrenklängen und der unverkennbaren Stimme von André ergibt eine Platte, die absolut hörenswert ist, und nicht umsonst heiß erwartet wurde.



Karten sind auf www.bigboxallgaeu.de, in der Ticketverkaufsstelle der bigBOX ALLGÄU, bei den Vorverkaufsstellen der Feneberg XL-Märkte (Isny, Marktoberdorf, Memmingen, Sonthofen, Allgäuer Bilderdienst im Fenepark, Lindaupark) der Allgäuer Zeitung (Tel. 0831 206 55 55), Schwäbischer Zeitung unter tickets.schwaebische.de und Tel. 0751 295 55777, bei den Vorverkaufsstellen des Kreisboten, auf www.eventim.de oder in der Ticketverkaufsstelle telefonisch unter 0831 – 570 55 1000 erhältlich. Auch der ticketdirect Service der bigBOX ALLGÄU ist hier möglich (Wählen Sie Ihre gewünschten Plätze, bezahlen Sie bequem per Kreditkarte oder PayPal und erhalten Sie Ihre Tickets per E-Mail zum selbst Ausdrucken oder Sichern auf Ihrem Smartphone.)

