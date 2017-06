So schön Inklusion im Sport ist, es gibt noch viel zu wenig davon. Sport und Spaß soll es beim 1. Landesweiten inklusiven Sportfest am 14. und 15. Juni 2017 im FEZ-Berlin für Jeden – ganz gleich ob gehandicapt oder nicht – geben. Denn Inklusion im Sport funktioniert, besser als gedacht. Unter dem Motto „gemeinsam unter Freunden!“ werden rund 520 Kinder und Jugendliche mit und ohne Handicap aus 13 Berliner Grundschulen und 8 Berliner Oberschulen mit Ihren Klassen am inklusiven Sportfest im FEZ teilnehmen. Ihnen stehen mehr als 50 Fachleute aus zahlreichen Sportvereinen und Schulbegleitungen mit Rat und Tat zur Seite.



18 verschiedene Sportangebote wie z.B. Blindenfußball, Rollstuhlfechten, Kanufahren, Judo und Yoga stehen zur Auswahl. Die Kinder und Jugendlichen werden gemeinsam Sport treiben, ohne Vorurteile oder Berührungsängste. Im Vordergrund dabei steht nicht das Schneller oder Weiter, sondern das Miteinander. Mit dem Ziel, die Leistung des Anderen wertzuschätzen und ganz nebenbei Hemmschwellen abzubauen.



Die Aktivitäten der beiden Tage sollen nachhaltig sein und die Teilnehmer*innen für die Themen Bewegung, Gesundheit und Inklusion sensibilisieren.



Das inklusive Sportfest ist ein Pilotprojekt des FEZ-Berlin



mit Häschel-Inklusionsberatung und wird gefördert von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, der AOK Nordost, Aktion Mensch e.V. und dem Verband Berliner Kauf- und Industrieleute (VBKI).



Inklusion wird im FEZ-Berlin groß geschrieben. Neben diversen inklusiven Projekten wurde aktuell der erste Abschnitt des Blindenleitsystems im Kinder-, Jugend- und Familienzentrum in Betrieb genommen.

