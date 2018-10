Festakt zum 300-jährigen Gründungsjubiläum der Feuersozietät

09.10.18

Mit einem Festakt hat die Feuersozietät Berlin Brandenburg am Montag Abend ihr 300-jähriges Gründungsjubiläum begangen. Zu der Feier im Berliner Kulturforum kamen rund 200 Vertreter aus Politik und Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Zu den Gästen gehörten unter anderem Vertreter des Deutschen Sparkassen und Giroverbands, des Ostdeutschen Sparkassenverbands, der Sparkassen in Berlin und Brandenburg und Inhaber von Versicherungsagenturen der Feuersozietät.



„Nur ein modernes Unternehmen, das sich den Herausforderungen der jeweiligen Zeit stellt, kann 300 Jahre alt werden und hat eine Zukunft“, erklärte Dr. Frederic Roßbeck, Vorsitzender des Vorstands der Feuersozietät. Die Feuersozietät habe immer in den entscheidenden Momenten genau dieses Verhalten in der Vergangenheit bewiesen, lege es in der Gegenwart an den Tag und richte ihr Handeln für das Morgen genau darauf aus.



Preußenkönig Friedrich Wilhelm I. hatte mit seiner Unterschrift am 29. Dezember 1718 die Gründung der Feuersozietät besiegelt. Sie ist somit die zweitälteste Versicherungsgesellschaft Deutschlands.



Anlässlich des Jubiläums hat die Feuersozietät wichtige Abschnitte ihrer Entwicklung in einer Chronik festgehalten. Sie ist online sowohl in einer Kurzversion als auch in einem ausführlichen PDF anzusehen unter: https://www.geschichte-der-feuersozietaet.de/

