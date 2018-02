Am Sonntag, dem 18. Februar laden die Festung Königstein, der Tourismusverband Sächsische Schweiz sowie die Verlage Schmidt Spiele, Hans im Glück und Drei Magier zum Carcassonne-Fan-Treffen in das Elbsandsteingebirge ein. Veranstaltungsort ist die Festung Königstein. Von 11 bis 16:30 Uhr treten Spielbegeisterte gegeneinander an und wetteifern um den Titel des Carcassonne-Meisters. Der Erfinder des weltweit bekannten Strategiespiels, Klaus-Jürgen Wrede, ist persönlich anwesend. „Carcassonne“ ist mit mehr als zehn Millionen verkauften Exemplaren in dreißig Ländern eines der erfolgreichsten Autorenspiele überhaupt. 2001 wurde es zum „Spiel des Jahres“ gekürt und mit dem Deutschen Spiele-Preis geehrt. Mit der 2015 veröffentlichten Erweiterung „Burgen in Deutschland“ ist die Festung Königstein selbst Teil der Welt des Spiels geworden.



Das Carcassonne-Fan-Treffen auf der Festung Königstein hat Tradition. Bereits zum elften Mal findet der Wettstreit in den Sandsteingewölben der berühmten Bergfestung statt. Der Sieger erhält ein von Klaus-Jürgen Wrede signiertes Exemplar der streng limitierten Carcassonne-Leipzig-Erweiterung. Neben „Carcassonne“ mit allen Erweiterungen und der neuesten Ausgabe „Carcassonne-Safari“ können Familien auf der Festung auch zahlreiche neu erschienene Brett- und Gesellschaftsspiele sowie beliebte Spieleklassiker ausprobieren. Erstmals kann auch „Ganz schön clever“ gespielt werden, ein rasantes Würfelspiel für Strategen.



Die Veranstaltung ist einer der Höhepunkte der Spielewochen „Hier spielt sich was ab!“, die jährlich im Februar in der Sächsischen Schweiz stattfinden. Im vergangenen Jahr haben etwa 350 Kinder und Erwachsene das Treffen besucht. Die Spieleveranstaltung findet von 11 bis 16:30 Uhr statt. Jeder Interessierte kann vorbeikommen und mitmachen. Die Teilnahme ist im Festungseintrittspreis enthalten.



Familienerlebnisse in den Winterferien Doch auch außerhalb des Carcassonne-Fan-Treffens ist die Festung für Familien ein lohnendes Ausflugsziel in der Winterferienzeit. Noch bis zum 25. Februar starten täglich 12 und 14 Uhr die einstündigen Familienführungen „Festung kompakt – Das müsst ihr gesehen haben!“. Zu erleben sind die Höhepunkte der einstigen Wehranlage: Sachsens tiefster Brunnen, der Weinkeller Augusts des Starken mit einer Riesenfassinstallation und die Friedrichsburg mit dem legendären „Tischlein-deck-dich“. Der Preis beträgt für Erwachsene zwei Euro, Kinder bis 16 Jahre sind frei.



Seit dem 09. Februar ist nach umfangreicher Neugestaltung auch die Ausstellung im Brunnenhaus für Besucher wieder geöffnet. Schauvorführungen der Wasserförderung finden täglich von 11 bis 16 Uhr statt. Dank neuer Technik kann der Brunnen in seiner faszinierenden Tiefe nun auch von Nahem erlebt werden. Die Nachbildung des Tretrades in ursprünglicher Größe und ein Animationsfilm, der seine Funktionsweise demonstriert, gehören ebenfalls zu den neuen Attraktionen im Brunnenhaus.



Die Festung ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

www.festung-koenigstein.de



Über das Spiel Carcassonne:

Das taktische Familienspiel Carcassonne hat der Musik- und Religionslehrer Klaus-Jürgen Wrede erfunden. Aus mindestens 72 Spielplättchen legen zwei bis fünf Spieler eine Landschaft aus, die mit jedem Zug größer wird. Durch strategisches Setzen ihrer Figuren versuchen die Spieler möglichst viele Siegpunkte zu erzielen. Carcassonne ist für Spieler ab acht Jahren geeignet. Die Spieldauer beträgt etwa 30 bis 40 Minuten. Erschienen ist es im Hans im Glück- Verlag.

www.hans-im-glueck.de

Festung Königstein gGmbH

Die Festung Königstein ist eine der schönsten Bergfestungen in Europa und gehört zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten in Sachsen. Eingebettet in die bizarre Felslandschaft des Elbsandsteingebirges thront die einst unbezwingbare Wehranlage weithin sichtbar 247 Meter hoch über der Elbe. Das 9,5 Hektar große Felsplateau ist mit seinem einzigartigen Ensemble aus mehr als 50 imposanten Bauwerken verschiedener Epochen und seiner fast 800-jährigen, in verschiedenen Ausstellungen dokumentierten Geschichte ein Magnet für jährlich fast eine halbe Million Besucher aus der ganzen Welt.

www.festung-koenigstein.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren