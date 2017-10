Vier Mal geht's noch - Sonderfahrbetrieb der Fellhornbahn am 08., 15., 22. und 29.11.

Damit alle Anlagen der OBERSTDORF · KLEINWALSERTAL BERGBAHNEN für die immer näherkommende Wintersaison bestens vorbereitet sind, ist im November die Zeit der Revision. Der Sommerbetrieb der Bahnen endet daher am 05. November. Einzige Ausnahme für Wanderfreunde? Mittwochs am Fellhorn!



Verwöhnt von goldenen Oktobertagen, schreiben die Verantwortlichen die herbstliche Wandersaison in der Zwei-Länder-Region noch nicht ab. Bergbegeisterte haben an ausgewählten Terminen die Gelegenheit, mit der Fellhornbahn bis zur Station Schlappoldsee zu fahren und dort eine Tour zu starten. Ausschließlich bei schönem Wetter ist die Fellhornbahn an folgenden Tagen für Fans einer spätherbstlichen Bergtour in Betrieb:



• Mittwoch, 08.11.



• Mittwoch, 15.11.



• Mittwoch, 22.11.



• Mittwoch, 29.11.



Jeweils:

Erste Bergfahrt: 11 Uhr • Letzte Bergfahrt: 14 Uhr • Letzte Talfahrt: 14:30 Uhr



Das Ticket, gültig für Berg- und Talfahrt, gibt es passend zum Sonderfahrbetrieb auch zum Sondertarif: Erwachsene bezahlen 15 Euro, Kinder und Jugendliche fahren in Begleitung eines Elternteils frei. Die Gastronomie ist zwar nicht geöffnet, als Durstlöscher für eifrige Wanderer können auf der Terrasse aber Getränke in Selbstbedienung erworben werden.



Für Inhaber der Saisonkarte der OBERSTDORF · KLEINWALSERTAL BERGBAHNEN für den Winter 2017/18 tut sich mit dem Sonderfahrbetrieb noch einmal die Gelegenheit auf, die Bahn ohne Skiausrüstung zu benützen. Das Ticket ist bereits ab dem Kaufdatum gültig und kann somit vor Start des Winterbetriebs im Dezember auch für eine herbstliche Bergfahrt genutzt werden.



Ebenfalls gültig sind: GletscherCard, SuperschneeCard, BürgerCard

