Auf Skiern zum Arbeitsplatz

07.02.19

Makellos präparierte Pisten, kristallklare Bergluft und strahlender Sonnenschein – für die einen ist die Skiregion der OBERSTDORF · KLEINWALSERTAL BERGBAHNEN ein herrliches Urlaubsgebiet, für andere ein besonderer Arbeitsplatz. Während die Gäste noch gemütlich beim Frühstück sitzen, geht es für die Mitarbeiter von Armin Meitinger, Gastronomieleitung der Fellhornbahn, bereits früh auf die Skipisten des Fellhorns. Das Ziel: Die Alpe Bierenwang und die Ski-Bar Balzplatz an der Talstation der Möserbahn. Der wohl beeindruckendste Weg zum Arbeitsplatz an der Grenze zwischen Österreich und Deutschland.



Keine 08/15 Angelegenheit für Mitarbeiter

08:15 Uhr – Die Mitarbeiter der Außenstationen fahren mit ihren Skiern in der zweiten Personalkabine des heutigen Tages Richtung Berg, um zu ihrem Ausgangsort – der Mittelstation Schlappoldsee – zu kommen. „Im Skiraum Fellhorn gibt es zwei Gastronomiestätten, zu der die Mitarbeiter ausschließlich mit den Skiern hinkommen – das ist die Obere Alpe Bierenwang und der Balzplatz bei der Möserbahn Talstation. Startpunkt zum Erreichen der Arbeitsplätze ist die Mittelstation“, weiß Armin Meitinger. An der Mittelstation der Fellhornbahn angekommen, heißt es nach einer kurzen Pistenfreigabe seitens des Pistenpersonals „rauf auf die Skier und ab zum Arbeitsplatz“. „Die Pistenfreigabe ist vor allem notwendig, damit sich auch keine Pistenraupe mehr bei ihren finalen Präparierarbeiten befindet.“ Die rund 26 Mitarbeiter fahren bei traumhaftem Blick nach Oberstdorf und frischer Bergluft ab zur Talstation der Scheidtobelbahn – da kommt der Kreislauf so richtig in Schwung. Mit dem 2er-Sessellift geht es für die Mitarbeiter noch ein letztes Mal bergwärts. „Oben angekommen, fahren die beiden Gruppen geschlossen zu ihren jeweiligen Arbeitsplätzen – der langsamste Fahrer gibt dabei das Tempo vor“, erzählt Meitinger weiter. „Die Mitarbeiter fahren in der Früh auf einer jungfräulichen Piste – mit blauem Himmel und Sonne – das geht schon ordentlich ab“, schmunzelt er.



Keiner bleibt am Berg zurück

„Unser Personal auf der Alpe Bierenwang und Balzplatz haben oft auch herausfordernde Arbeitstage, da halten wir die Fahrten auf den Skiern so kurz wie möglich, um die Sicherheit zu erhöhen“, weiß Armin Meitinger. Also wird der Schwung auf der Talabfahrt auf den freien Tag verschoben. Stattdessen schwingen die Gastromitarbeiter zur Station Seeeckbahn, um über die Mittelstation Schlappoldsee zurück ins Tal zu gelangen oder fahren alternativ zur Station Höfle und steigen hier der Fellhornbahn II zu. Die letzte Bahn verpasst? Keine Sorge – Mitarbeiter müssen die Nacht nicht am Berg verbringen, sondern dürfen in Ausnahmefällen die Talfahrt abfahren oder werden exklusiv vom Skidoo abgeholt und sicher ins Tal gebracht. Mehr zum Arbeitsplatz in den Bergen unter

www.ok-bergbahnen.com.



