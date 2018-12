Neuer Weltrekord? Kronkorkensammelaktion ruft zum großen Wiegen

28.12.18

Wird er seinen eigenen Rekord brechen?



Ingo Petermeier hat bereits mehrere Rekorde aufgestellt und sich zuletzt selbst überboten.

Fast 110 Tonnen des kleinen Blechs kamen in fünf Jahren bereits zusammen.



Am 3.1.2019 nun wird wieder gewogen.

Die Sammelergebnisse aus dem Jahr 2018 werden in Container geschüttet und zum Wertstoffhändler gefahren.

Ob das Vorjahresergebnis von 43,7 t Kronkorken dabei überboten wird, ist für Ingo Petermeier aber nur der Bonus.

Entscheidender ist, wie aus einem Abfallprodukt echte Hilfe für Betroffene werden kann.



Und hier schaffen Ingo und seine Freunde, Helfer und Sammler jedes Jahr Unglaubliches.

Dank der Hilfe aus ganz Deutschland, der Niederlande und Österreich, finden Millionen dieser nur zwei Gramm leichten Wegwerfartikel ihren Weg nach Wadersloh in Nordrhein-Westfalen.

Hier wird aus dem sonst achtlos weggeworfenen Verschluss ein Wertstoff, der plötzlich einen Preis hat.



Und dieser Wertstoffpreis pro Tonne wird zur echten Hilfe für Betroffene:

Der Erlös eines ganzen Sammeljahres geht an die patientenhilfe darmkrebs - eine gemeinsame Initiative der Felix Burda Stiftung, des Netzwerk gegen Darmkrebs e.V. und der Stiftung LebensBlicke.

Die patientenhilfe darmkrebs unterstützt Familien, die durch eine Darmkrebserkrankung in eine finanziell sehr prekäre Situation gelangt sind.



Über 11.000 Euro konnte bislang allein die Kronkorkensammelaktion von Ingo Petermeier an die patientenhilfe darmkrebs spenden. Eine große und sehr willkommen Hilfe für viele Betroffene in ganz Deutschland.



Das große Wiegen

03.01.2019 ab 8:00 Uhr.

Nuphusen 3

59329 Wadersloh



Besucher, Zuschauer und Presse sind herzlich willkommen.

Infos auf www.kronkorkensammelaktion.de und auf facebook

(lifePR) (