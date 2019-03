Bio-Kaffee-Genuss in der Probierbox

18.03.19

Von Good Morning über Feel Good bis hin zu Perfect Day: Seit Januar 2019 stehen im Online-Shop von FEEL GOOD COFFEE drei Kaffeesorten (Espresso, Espresso/Lungo und Lungo) zur Auswahl. Der Kaffee verfügt über eine Bio-Zertifizierung und wird in eine schadstofffreie Kapsel abgefüllt, die CO2 neutral aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und zu 100 Prozent kompostierbar und biologisch abbaubar ist. Weiterhin passt die Kapsel in alle gängigen Kaffeemaschinen von Nespresso®. Damit will das junge Start-up rund um die Gründer Marcus Berthold, Peer Kirmse und Gregor Sander mit Sitz am Tegernsee den Markt revolutionieren. Kaffeeliebhaber kommen in den vollen Genuss, ohne dabei die Umwelt mit Plastikmüll und Aluminium zu belasten. Auf der Webseite des Unternehmens können Geschäftskunden, die die Qualität und den Geschmack des BioKaffees testen möchten, kostenlos eine Promo-Box zur Verkostung bestellen. Diese beinhaltet jeweils zwei Kapseln pro Sorte. „FEEL GOOD COFFEE steht für Bio-Kaffee der Spitzenklasse, durch unsere Kapsel geht keinerlei Qualität verloren. Gerne möchten wir allen die Möglichkeit geben, sich davon selbst zu überzeugen. Wir hoffen, dass sich so möglichst viele dazu entschließen, künftig ihren Kaffee nachhaltig zu konsumieren“, erläutert Mitgründer Marcus Berthold die Hintergründe. Weitere Informationen zum Unternehmen und Bestellung der Promo-Box unter https://business.feelgoodcoffee.de/probieren.html.



FEEL GOOD COFFEE schaut in allen Belangen über den Tellerrand und achtet auch bei Verpackung und Versand auf den ökologischen Fußabdruck. Die Kapseln sind ressourcenschonend in Kartons mit jeweils bis zu 100 oder 500 Stück verpackt. Der spezielle Papierdeckel der Kapseln sorgt dank einer Sauerstoffdichtung dafür, dass eine Lagerung bis zu 16 Monate keine Auswirkung auf Geschmack und Aroma hat. Die Lieferung wird durch die Förderung von Klimaschutzprojekten ausgeglichen. Zusätzlich investiert FEEL GOOD COFFEE direkt in Naturschutzorganisationen und tritt einen Cent pro verkaufte Kapsel an 4ocean ab, um die Säuberung der Weltmeere zu unterstützen. Geschäftskunden können die Kapseln online auf https://business.feelgood-coffee.de zum Einheitspreis von 0,35 Euro pro Stück erwerben.



Mit dem FEEL GOOD COFFEE CLUB wollen die Gründer all jene ansprechen, welche sich auch privat mit dem Thema Kaffeegenuss und nachhaltigem Konsum auseinandersetzen möchten. Die Mitgliedschaft stellt ein klares Zeichen gegen Alu- und Plastikmüll dar. Als Mitglied genießt man limitierte Spezialröstungen und entscheidet, welche Kaffeesorte neu auf den Markt kommen soll. Dazu liefert der Club frei Haus exklusive Kostproben zum Bewerten. Die Anmeldung ist unter https://business.feelgood-coffee.de/coffee-club.html möglich.

