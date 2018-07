Platzierungserfolg - Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS investiert in 6 %-Anleihe der FCR Immobilien AG

Die FCR Immobilien AG, ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland fokussierter Investor, hat mit der KFM Deutsche Mittelstand AG einen neuen, prominenten institutionellen Anleiheinvestor gewonnen. Der von der KFM aufgelegte Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS zeichnet im Rahmen der laufenden Privatplatzierung einen signifikanten Betrag der neuen FCR Immobilien AG Unternehmensanleihe 2018/2023 (ISIN DE000A2G9G64 / WKN A2G9G6).



Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: „Die KFM Deutsche Mittelstand AG als institutioneller Investor ist der Experte im Bereich der Mittelstandsanleihen. Dass der Fonds in unsere Anleihe investiert hat, freut uns sehr und unterstreicht einmal mehr das erfolgreiche und profitable Geschäftsmodell der FCR Immobilien AG.“



Die im Februar emittierte Anleihe mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro weist einen Zinskupon von 6,0 % auf und hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Die Anleihe ist mit einem umfangreichen Sicherungspaket ausgestattet. Neben einer Absicherung über nachrangige Buchgrundschulden mittels eines unabhängigen Treuhänders ist die Anleihe mit weiteren Sicherheiten ausgestattet, wie zum Beispiel einer Ausschüttungssperre von 50 Prozent sowie mit einem Kündigungsrecht der Anleihegläubiger für den Fall eines Kontrollwechsels.



Der Bond kann von Anlegern weiterhin über die Börse Frankfurt oder per Zeichnungsschein, der auf der Website der Gesellschaft zu finden ist, geordert werden. Rechtlich maßgeblich für das Angebot ist der von der Luxemburger Aufsichtsbehörde (CSSF) gebilligte Wertpapierprospekt, der ebenfalls auf der Website der FCR Immobilien AG unter www.fcr-immobilien.de abrufbar ist.



FCR Immobilien AG

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 40 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von rund 140.000 m². Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI.



Website: fcr-immobilien.de

