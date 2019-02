EBITDA 2018 mit 10,1 Mio. Euro mehr als verdoppelt

27.02.19



FCR Immobilien AG übertrifft Prognose für 2018 sehr deutlich

Umsatz bei 37,0 Mio. Euro nach 16,4 Mio. Euro im Vorjahr

EBITDA bei 10,1 Mio. Euro nach 4,9 Mio. Euro 2017

FFO bei 5,1 Mio. Euro nach 2,1 Mio. Euro im Vorjahr

Neue Aktien können noch bis zum 6. März über Börse Frankfurt gezeichnet werden (ISIN DE000A2TSSV4, WKN A2TSSV)





Die FCR Immobilien AG („FCR“) hat nach vorläufigen, ungeprüften HGB-Zahlen, wie erwartet 2018 eine sehr positive Geschäftsentwicklung verzeichnet. Der Umsatz ist im Geschäftsjahr 2018 auf 37,0 Mio. Euro gestiegen. Gegenüber dem Vorjahreswert von rd. 16,4 Mio. Euro entspricht dies einem Anstieg von rd. 126 Prozent.



Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag mit 10,1 Mio. Euro rd.

106 Prozent über dem Vorjahreswert von 4,9 Mio. Euro. Die Funds From Operations inklusive Veräußerungserlöse (FFO) sind überproportional um 143 Prozent auf 5,1 Mio. Euro nach

2,1 Mio. Euro im Vorjahr bzw. auf 1,21 Euro (2017: 0,51 Euro) je Aktie gestiegen. Damit hat die FCR Immobilien AG die Prognosen sehr deutlich übertroffen. Die Prognose sah für 2018 einen Umsatzanstieg auf rd. 33,5 Mio. Euro und ein EBITDA von rd. 9,9 Mio. Euro vor.



Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: „Wir sind mit dem Geschäftsverlauf 2018 sehr zufrieden. Die FCR Immobilien AG befindet sich seit Jahren auf einem profitablen Wachstumskurs. An diese Entwicklung wollen wir auch in Zukunft anknüpfen. Der Markt bietet weiter sehr interessante Wachstumsperspektiven.“



Noch bis zum 6. März 12.00 Uhr können Anleger die neuen Aktien der FCR Immobilien AG zeichnen. Die für 2018 bereits voll dividendenberechtigten Aktien können zu 17,50 Euro je Aktie über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse erworben werden

(ISIN DE000A2TSSV4, WKN A2TSSV). Angeboten werden insgesamt bis zu 521.156 neue Aktien. Maßgeblich für das Angebot ist der von der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt, der auf der Homepage der Gesellschaft im Investor-Relations-Bereich zur Verfügung steht unter https://fcr-immobilien.de/wertpapierprospekt.



Der Geschäftsbericht wird im Mai auf der Homepage der FCR Immobilien AG im Investor-Relations-Bereich unter www.fcr-immobilien.de zum Download bereitstehen.

