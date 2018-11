Aktie der FCR Immobilien AG wird von First Berlin mit Kursziel 25 Euro zum Kauf empfohlen

14.11.18



First Berlin Equity Research erwartet auch künftig solides Ertrags- und NAV-Wachstum

First Berlin Equity Research hat die Coverage der FCR Immobilien AG, ein dynamisch wachsender, bundesweit aktiver Immobilieninvestor, mit einer Kauf-Empfehlung aufgenommen. Das Kursziel beträgt 25,00 Euro.



Im aktuellen Research Report wird unter anderem die gut gefüllte Objekt-Pipeline als auch das Portfolio hervorgehoben, das über gute operative Aufwärtspotenziale verfüge. First Berlin Equity Research geht in diesem Zuge von einem weiterhin soliden Ertrags- und NAV-Wachstum aus.



Die Aktie der FCR Immobilien AG (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) ist seit dem 7. November 2018 im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und unter anderem im elektronischen Handelssystem Xetra handelbar.



Das First Berlin Equity Research vom 12. November 2018 ist auf der Website der FCR Immobilien AG im Investor Relations Bereich unter www.fcr-immobilien.de/analystenempfehlungen abrufbar.

