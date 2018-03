Produkte, die halten was sie versprechen: Vitaquell Omega 3 Pflanzen-Streichfett überzeugt die Expertenjury des Verbrauchermagazins "Markt"

Die positive Wirkung von Omega-3-Fettsäuren auf den menschlichen Körper ist unumstritten und in aktuellen medizinischen Studien immer wieder belegt. Doch nicht jedes Produkt, das gezielt mit den essentiellen Fettsäuren beworben wird, hält was es verspricht. In der aktuellen Sendung des NDR Wirtschafts- und Verbrauchermagazins „Markt“ vom 26. März 2018 konnte von fünf untersuchten Produkten nur das Vitaquell Omega 3 Pflanzen-Streichfett die Expertenjury überzeugen.



Omega-3-Fettsäuren gehören zu den wichtigsten Vitalstoffen unserer Zeit, denn sie wirken sich äußerst positiv auf die Gesundheit aus. Eine Vielzahl aktueller Studien beweist, dass Omega-3 nicht nur einen Einfluss auf die Herzgesundheit, den Gelenkschutz, die Gehirnfunktion und Sehkraft hat, sondern auch bei Depressionen und vielen weiteren Krankheiten helfen kann. Fast jeder Bereich unseres Körpers ist auf eine ausreichende Versorgung mit diesen essenziellen Fettsäuren angewiesen. Essenziell, da diese nicht selbst vom Körper gebildet und somit nur über die Ernährung mit aufgenommen werden können.



Inzwischen setzen viele Hersteller auf den Zusatz von Omega-3-Fettsäuren, die jedoch nach Expertenmeinung nicht unbedingt das halten, was sie versprechen. In der aktuellen Sendung des NDR Wirtschafts- und Verbrauchermagazins „Markt“ vom 26. März 2018 wurden fünf Produkte auf ihre gesundheitliche Wirkung getestet. Dabei konnte jedoch nur das Vitaquell Omega 3 Pflanzen-Streichfett die Expertenjury überzeugen. Das Streichfett enthält direkt verwertbare Omega-3-Fettsäuren (Docosahexaensäure) aus einem Meeresalgenöl und α-Linolensäure aus Leinund Rapsöl und diese bilden für den menschlichen Körper eine ideal verwertbare Kombination aus langkettigen Fettsäuren. Das Omega 3 Pflanzen-Streichfett von Vitaquell wird darüber hinaus ohne Milchbestandteile hergestellt, ist natriumarm und frei von künstlichen Aromastoffen. Besonders für Vegetarier ist sie eine gute und schmackhafte Alternative zu Lachs, Makrele und Hering. Vitaquell Omega 3 Pflanzen-Streichfett ist im Kühlregal der Reformhäuser erhältlich.



Darüber hinaus bietet Vitaquell weitere Produkte mit hochwertigen Omega-3-Fettsäuren in seinem Sortiment: Für die kalte Küche und zum kurzen Dünsten empfiehlt sich auch das Omega-3 DHA-Öl. Bereits eine Portion (1 El ~ 10 g) liefert 128 mg Docosahexaensäure (~50% der empfohlenen Tagesdosis) und 0,8 g α-Linolensäure und ist angenehm mild-nussig im Geschmack.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren