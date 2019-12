Pressemitteilung BoxID: 779567 (Fashion Concept GmbH)

Fashion Concept GmbH und die Pegasus Development AG machen sich gemeinsam für einen Guten Zweck stark

All-Together-Gala-Dinner: Auch zum 5. Charity-Event machten sich wieder deutsche und internationale Prominente aus Show, Sport, Politik und Unterhaltung für die ''Rheumakinder e.V. Stiftung'' stark



Am 28.11.2019 fanden sich im Crazy Palace in Karlsruhe in exklusiver Runde angesehene Stars aus der Show- Sport- und Modewelt zusammen.



Unter Mitwirkung der Fashion Concept GmbH als Hauptsponsor traf sich die deutsche und internationale Prominenz nun zum 5. Jahre in Folge für den guten Zweck. Auch bei der diesjährigen Spenden-Gala für die "Rheumakinder e.V. Stiftung'' haben sich viele Persönlichkeiten in Schale geworfen.



Der Veranstalter Serdar Topcu, die charmanten Moderatorinnen Mariella Ahrens und Daniela Michalski, begleiteten die Gäste durch den Abend und bedankten sich bei den Sponsoren und vorallem bei Fashion Concept GmbH als Hauptsponsor und dem Premiumpartner Pegasus Development AG aus der Schweiz für die großzügige Unterstützung bei der Realisierung des Galaabends.



Neben bekannten Gesichtern wie Rurik Gislason (Fußballprofi) und Barbara Becker (Schauspielerin) wurde als besonderer Ehrengast das Supermodel Jeremy Meeks von der Fashion Concept GmbH eigens aus den Vereinigten Staaten eingeflogen. Zu diesem Anlass wurde auch die erste Kollektion Jeremy Meeks's High- End Fashionlabel präsentiert.



Trotz Meeks standen bei dieser exklusiven Charity-Gala die Rheuma erkrankten Kinder im Mittelpunkt. Dank der befeuernden Moderation legten sich die angereisten Prominente für den guten Zweck ordentlich ins Zeug. Dieser Abend hat viel bewegt und die Besucher der Spendengala zeigten ein großes Herz für die Rheumakinder. Auch die Fashion Concept GmbH als Hauptsponsor der Organisation trug nicht unwesentlich zu der hohen Summe der Spendenaktion bei.



Pegasus Development AG hat das Ganze nicht nur mit einer beachtlichen Geldspende, sondern den Beitrag zu dieser Spendenorganisation mit weiteren 1000 exklusiv T-shirts aufgestockt. Moderiert durch Roberto Spano- Verwaltungsrat der Pegasus Development- hat sich das US- Topmodell Meeks herzensgut gezeigt und möchte sich weiterhin für die Kinder mit Rheumakrankheit engagieren.



Das US- Topmodell Meeks hat für die Rheumakinder -vor weihnachtlicher Kulisse- Großmütigkeit gezeigt und sich auch für weitere Hilfsprojekte angeboten. Wer an dieser Stelle die für Stars üblichen Allüren und Eigenheiten erwartet, wird positiv überrascht. Mit seiner herzlichen Art und seinem charmanten Lächeln vermochte er auch an diesem Abend das Publikum voll und ganz für sich zu gewinnen.



Und so können Sie weiterhin spenden

In diesem Zusammenhang können auch Sie ein Abendessen mit dem US Supermodel Jeremy Meeks ersteigern. Der Erlös der Auktion wird im vollen Umfang an die RheumaKinder e.V. Stiftung weitergeleitet. Zur weiteren Förderung der Rheumakinder e.V. hat sich die Fashion Concept GmbH und die Pegasus Development AG bereit erklärt, diesbezüglich sämtliche Spesen wie Anflug und Unterkunft zu übernehmen. Das gemeinsame Engagement bei diesem Projekt zeigt, dass die Unternehmen bereits vor Abschluss der geplanten Fusion gut zusammenarbeiten.

