Finanzierungs-Trend: Auch Institutionelle setzen verstärkt auf Mezzanine

FAP-Group verzeichnet wachsendes Interesse auch institutioneller Investoren an hybriden Finanzierungsstrukturen

FAP erwartet sinkende Renditen im Mezzanine Segment





Das Interesse institutioneller Investoren an Real Estate Debt als eigenständiger Investment Asset Klasse nimmt weiterhin zu. Diesen Trend beobachtet die FAP-Group, eines der führenden unabhängigen Beratungsunternehmen für die Beschaffung und Strukturierung von Kapital für Immobilieninvestments und Projektentwicklungen in Deutschland. Zum einen finde dies Ausdruck in den Transaktionen, die über die FAP Invest als Plattform für Real Estate Debt Investments abgewickelt werden. Zum anderen bestätige der Zuspruch, den der FAP Kreditfonds „FAP Balanced Real Estate Financing I“ für Mezzanine-Finanzierungen durch professionelle Anleger erfährt, diesen Trend.



Hanno Kowalski, Managing Director der FAP Invest GmbH: „Um ihren Beitragszahlern die versprochene Rendite zu sichern, beschäftigen sich auch institutionelle Kapitalanleger zunehmend mit der Assetklasse `Real Estate Debt`. Sie zeigen dabei ein leicht verändertes Anlegerverhalten gegenüber den Vorjahren. Während in der Vergangenheit insbesondere `Newcomer´ eher den Einstieg in alternative Finanzierungsmodelle durch die direkte Vergabe von Mezzanine-Kapital suchten, findet der Vorstoß in attraktivere Zinsregionen nun häufiger über Whole Loans und Fondsinvestments statt. Die klare Abgrenzung zu reinen Junior-Loan-Finanzierungen wird damit aufgeweicht.“



Das durch die zunehmende Anzahl an institutionellen Investoren veränderte durchschnittliche Anlegerverhalten spiegele sich auch in der regionalen Verteilung der Darlehensvergabe wider, die sich zunehmend ausschließlich auf die „TOP7-Städte“ konzentriere, so Kowalski.



Die erreichten durchschnittlichen Zinssätze werden, so die FAP-Prognose, voraussichtlich unter den Sätzen des Vorjahres liegen.





FAP Group GmbH

Die FAP Group ist eines der führenden unabhängigen Beratungsunternehmen für die Beschaffung und Strukturierung von Kapital für Immobilieninvestments und Projektentwicklungen in Deutschland. Bei den renommierten Europe Property Finance-Awards 2016 des Magazins Property Investor Europe (PIE) wurde FAP mit dem Titel "Property Debt Advisor of the Year" ausgezeichnet.



Die Leistungen der One-Stop-Agency sichern die Gesamtfinanzierung aus Fremdkapital und ggf. eigenkapitalersetzenden Mitteln. Dies u.a. bei Transaktionen und Projekten, weshalb sie von Käufern, Verkäufern, Kapitalgebern, Kapitalsuchenden und Maklern in Anspruch genommen werden.



FAP mit Hauptsitz in Berlin wurde 2005 von Curth-C. Flatow gegründet und hat seitdem Kapital in einem Volumen von über € 14 Mrd. beraten und strukturiert.



www.FAP-Group.de

