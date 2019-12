Pressemitteilung BoxID: 778040 (FAP Group GmbH)

FAP: Asiaten nehmen deutschen Debt-Investment-Markt ins Visier

.





Über 40 Teilnehmer bei FAP-Investorenevent in Seoul

Hanno Kowalski: Debt Investments in Deutschland sind „safe haven“





Die FAP Group, eines der führenden unabhängigen Beratungsunternehmen für die Strukturierung von Kapital für Immobilieninvestments und Projektentwicklungen in Deutschland und ausgewählten europäischen Märkten, beobachtet ein stark wachsendes Interesse asiatischer Investoren für den deutschen Immobilienmarkt, insbesondere für Real Estate Debt Investments. Auf einer von der FAP Invest GmbH in Seoul initiierten Veranstaltung informierten sich über 40 renommierte Investoren aus Südkorea und weiteren asiatischen Ländern über Immobilieninvestitionen in Deutschland und Europa. Grundsätzlich ist auch bei südkoreanischen Institutionellen der Trend zu „Alternative Investments“ zu erkennen und der Anteil derer an der Gesamt-Asset-Allocation steigt, so die FAP-Beobachtung. Bei den Alternative Investments stehe „Debt“, insbesondere Real Estate Debt, an vorderster Stelle. Südkoreanische Investoren bevorzugen aufgrund der Rendite Mezzanine Loans.



Hanno Kowalski, Managing Director der FAP Invest GmbH: „Asiatische, insbesondere koreanische Anleger sind verstärkt auf der Suche nach Real Estate Debt Investments. Mit unserer Veranstaltung haben wir den Investoren nicht nur abstrakte Informationen über den Markt, sondern anhand von case studies und live investment opportunities auch konkrete Investitionschancen aufgezeigt. Investments in Europa werden durch einen positiven Currency Hedge (Won zu Euro) unterstützt. Somit können die Investoren die Rendite nochmals hebeln. Innerhalb Europas spielt dabei Deutschland als ,safe haven’ die wichtigste Rolle. Das Interesse ist sehr groß.“



Asiatische Anleger stellen nach FAP-Erkenntnissen großvolumiges Kapital für Investitionen in Real Estate Debt, in der Regel ab 30 Mio. Euro pro Deal, bereit, wobei auch schon 200 Mio. Euro pro Deal und mehr investiert worden sind. Die Verzinsungsvorstellungen liegen nach FAP-Recherchen im mittleren einstelligen Bereich, auch bei Developments.



Hanno Kowalski: „Investoren aus Asien haben in jüngerer Vergangenheit bei Development Mezzaninen im Ausland Probleme erfahren. Dadurch fokussieren aktuell – also vorübergehend und nicht grundsätzlich – die Investoren bei einer Auswahl eher auf Mezzanine für Bestandsfinanzierungen mit einem laufenden Cashflow. Die FAP Group als erfahrenes und unabhängiges Beratungsunternehmen für die Strukturierung von Kapital für Immobilieninvestments und der von uns initiierte Mezzanine-Fonds ,FAP Balanced Real Estate Financing I‘ bieten auch neuen Playern im europäischen und deutschen Immobilienmarkt derartige Dealmöglichkeiten mit maßgeschneiderten Rendite-Risikoprofilen und einer umfassenden Betreuung des Investitionsprozesses an.“

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (