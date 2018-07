Keine Lust auf lange Flüge ? Wie wäre es mit einem unvergesslichen Familiensommerurlaub im Sauerland?

Der Sommer ist da und die Sonne lacht vom Himmel. Noch nichts für die Sommerferien gebucht und die Zeit drängt? Wer auf lange Flüge mit Kindern verzichten will, sollte den Jahrhundertsommer nutzen und in Deutschland bleiben. Für Ferien mit Kindern ist das Familotel Ottonenhof zu empfehlen. Der Ottonenhof ist ein wahres Paradies für Familien. Hier wird Gastfreundschaft und Herzlichkeit gelebt und man fühlt sich sofort wohl in der familiären Atmosphäre. Das Ferien-Paradies mitten im Grünen bietet außerdem eine schöne Landschaft, inmitten des Sauerlandes und viele Tiere, allen voran Pferde, aber auch Ziegen, Schafe, Esel und Kaninchen.



Die Kinder haben den ganzen Tag Spaß und Programm mit anderen Kids und die Eltern treffen sich beim Wandern, beim Wellness oder im Restaurant. Man kommt schnell ins Gespräch und die Erwachsenen schließen ebenso schnell Bekanntschaft wie die Kleinen. Auch gemeinsame Aktivitäten stehen auf dem Programm, denn die Ausflugsmöglichkeiten der Region sind groß, z. B. in das nahegelegene Willingen. Die Gemeinde Willingen bietet die Gästekarte MeineCard WillingenPlus bei den teilnehmenden Gastgebern als Geschenk bei der Anreise an. Das Familotel Ottonenhof ist als Partner mit dabei und die Gäste können sie kostenlos in Anspruch nehmen. Mit der Karte kann man viel Geld sparen. Mit der MeineCard WillingenPlus kann man z. B. die Ettelsberg-Kabinenbahn kostenlos nutzen oder das Lagunen-Erlebnisbad sowie weitere Badeparadiese. Einen Besuch wert sind auch der Tierpark, das Nationalparkzentrum am Edersee oder die Sommerrodelbahn, um nur einige Attraktionen zu nennen, die es komplett umsonst gibt mit der Gästekarte. Täglich können die Gäste unter mehr als 100 Urlaubsattraktionen wählen. Eine Familie mit zwei Kindern spart mit der Gästekarte pro Tag und Person rund 200,- Euro.



Jeder Start in den Tag beginnt im Familotel Ottonenhof mit einem gesunden und reichhaltigen Frühstück aus der „Landhausküche“, das aus frischen und qualitativ hochwertigen Produkten besteht und liebevoll angerichtet wird . Die Kinder essen im Kinderrestaurant, in dem sie auf Eltern-Wunsch auch „betreut“ essen können.



Der Ottonenhof ist mit unterschiedlichen Verpflegungsangeboten buchbar. Von der Ferienwohnung mit Übernachtung und Frühstück bis hin zu „All-In Premium“. So haben die Gäste die größtmögliche Flexibilität bei der Urlaubsplanung und können sich so ihre Wunsch-Variante wählen. Bis zum 26.08.2018 bietet der Ottonenhof das Arrangement „Sommer mit viel Freizeitspaß“ an. Buchungen sind von fünf bis zu 14 Übernachtungen möglich und das ab 520,- €.



Kinder- und Elternparadies



Die Kinderbetreuung ist hervorragend organisiert und macht es den Eltern leicht, sich zu erholen und wirklich auch mal Urlaub zu genießen. Mit bis zu 50 Stunden liebevoller Baby- und Kinderbetreuung in der Woche haben die Erwachsenen Zeit, sich auch mal um sich zu kümmern. Wandern, Wellness, Ausflüge, Mountainbike oder Nordic Walking… alles ist möglich, denn die Kinder sind bestens aufgehoben.



Der Wellnessbereich besteht aus einer Blockhaussauna, einem Dampfbad und einem Whirlpool. Wunderbar entspannend sind die verschiedenen Massagen, die angeboten werden. Von Hot-Stone- über Hot Chocolate bis hin zu klassischen Massagen ist alles dabei. Auch Beautybehandlungen können von den Eltern oder Großeltern gebucht werden.



Highlight für die Kids sind neben den unendlichen Spielmöglichkeiten inmitten der Natur, die Pferde. Der Ottonenhof bietet neben Schnupperreitstunden in der großen Reithalle auch Ponyausritte an. Ein großer Indoor-Spielbereich mit hauseigener Kegelbahn, einem Spielboden, Kicker und einem Tischtennis –und Billardtisch sorgt auch bei schlechtem Wetter für Kurzweil. Der nahegelegene Diemelsee und auch der Edersee bringen Wasserspaß mit einem großen Angebot an Wassersportmöglichkeiten.

