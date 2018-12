Spendenaufruf für krebskranken Almar C.

28.12.18

Almar C. stand mitten im Leben, hat einen Master in Internationalem Recht und wollte sich gerade mit einer Kanzlei selbstständig machen, als er im März 2018 die Diagnose erhielt. Hodenkrebs im Endstadium. Der Krebs hatte bereits bis in die Lunge, Leber und das Lymphsystem gestreut. Im Rotkreuzklinikum wurde sofort eine Operation und eine anschließende Chemotherapie eingeleitet, zunächst auf Vorschussbasis.



Aktuell kämpft Almar bereits mit der vierten Chemotherapie. Die Bestrahlung hat ihn sehr geschwächt, er kann kaum laufen, geschweige denn selbstständig Essen zu sich nehmen. Der Vater hat seinen Job aufgegeben, um Almar pflegen zu können und das geringe Gehalt der Mutter von 296 € reicht kaum für das Nötigste.



Um die kostspieligen Therapien bezahlen zu können, hat die Familie bereits alle finanziellen Sachwerte liquidiert und aufgebraucht. Ihr Haus, ihr Auto, ihre Möbel – sämtliche Besitztümer wurden bereits veräußert und es reicht immer noch nicht. Momentan lebt die Familie auf engstem Raum bei dem Bruder der Mutter in München, der ebenfalls seine Frau und zwei kleine Kinder versorgen muss und dennoch mehrere Kredite für seinen Neffen aufgenommen hat. Diese verschlingen nahezu das gesamte Einkommen für die vierköpfige Familie. Es bleibt kaum noch Geld zum Leben übrig.



Da die Familie sich den stationären Aufenthalt nicht mehr leisten kann, pflegen sie Almar in der Wohnung des Onkels in München und fahren jede Woche mehrfach in die Klinik zu Therapiezwecken und Untersuchungen. Dieser letzte Chemotherapie-Zyklus und die anstehenden Nachuntersuchungen sind noch nicht bezahlt. Es handelt sich um Unkosten in der Höhe von bis zu 10.000 €. Ob die Therapie überhaupt anschlägt, ist derzeit unklar. Fakt ist, dass sich die Familie ohne Unterstützung von außen keine weiteren ärztlichen Behandlungen mehr leisten kann, geschweige denn den Lebensunterhalt im teuren München bezwingen kann.



Bei erfolgreichem Eindämmen der Tumore und Metastasen benötigt Almar eine neue Leber. Nach einer Bluttransfusion könnte er eine Leberspende erhalten. Wie die Kosten dafür getragen werden sollen, weiß die Familie nicht. Ohne Leber wird Almar nicht lange überleben können.



Seine Mama wünscht sich nichts sehnlicher, als dass ihr Sohn eine Chance auf Heilung bekommt. Ihre Verzweiflung ist so groß, dass sie der Familienkrebshilfe Sonnenherz gegenüber äußerte, wenn sie jemanden finden würde, der Ihrem Sohn Ihre Leber umsonst einsetzen würden, würde sie dafür sterben.



Mit diesem Artikel möchten wir Sie, liebe Mitbürger, dazu aufrufen, zu helfen. Bitte unterstützen Sie die Familie und lassen sie den Wunsch einer Mutter in Erfüllung gehen, die ihrem Sohn das Leben retten will!



Spendenaufruf!



Wer die Familie gerne mit einer Spende unterstützen möchte, kann dies unter dem unten aufgeführten Spendenkonto tun:



Familienkrebshilfe Sonnenherz

Stichwort: "Almar C."

IBAN: DE82700222000020267984

BIC: FDDODEMMXXX

Fidorbank München



Eine weitere Möglichkeit stellt unser PayPal-Spendenkonto dar:



kontakt@fkh-sonnenherz.de

