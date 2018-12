Kabarettabend für einen guten Zweck – mit „Herbert und Schnipsi“

30.12.18

Unter dem Titel „Best of: Zeitreise mit Schlaglöchern“ nimmt Bayerns bekanntestes Komödianten-Ehepaar das Publikum mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Die schönsten Nummern aus 35 Jahren gemeinsamer Bühnenauftritte, komprimiert auf 120 Minuten. Die Show, bei der man einen Einblick in die Arbeit und das Privatleben der Beiden gewinnen kann, zeigt die lustigsten und besten Momente ihrer Bühnenkarriere. Dabei lässt sich erkennen, welche Ausnahmeposition Meilhamer und Schlenger in der bayrischen Szene innehalten, indem sie von Beginn an ihr eigenes Genre prägten: eine Mischung aus grandios gespielten, pointierten Sketchen, intelligent und liebevoll gedichteten Liedern und dem direkten Austausch mit dem Publikum. Dieser einzigartige Mix lässt sich in keine Schublade stecken.



Claudia Schlenger und Hanns Meilhamer verstehen sich selbst weniger als Kabarettisten, viel mehr als Komödianten und Volkssänger, angelehnt an Karl Valentin oder auch Liesl Karlstadt. Sie erheben sich nie über andere, sondern lachen über sich und mit ihnen das Publikum, welches sich nicht selten in den Bühnenfiguren wiedererkennt. Dabei stehen die Spielfreude und die Lust am Unperfekten im Mittelpunkt. Wo „Herbert und Schnipsi“ draufsteht, da ist nie etwas ganz perfekt, ganz gerade, ganz harmonisch. Da stehen zwei auf der Bühne, die sich mit all ihren Schwächen präsentieren, sich dabei gernhaben, nur eben nicht permanent. Passend hierzu auch der Programmname „Zeitreise mit Schlaglöchern“.



Die Zuschauer fühlen sich wie zu Besuch bei alten Freunden – was vielleicht die langanhaltende Liebe und Treue der Herbert und Schnipsi-Fans erklärt.



Das Best-of-Programm vereint nun die großen Klassiker aus den 90er und 2000er Jahren, mit Erfolgsnummern aus der Anfangszeit des Duos Anfang der 80er.



Im wahrscheinlich besten Herbert & Schnipsi-Sketch jemals; „Silvester“, treffen romantische Vorstellungen vom Silvester-Abend auf einer Hütte auf die Herbert und Schnipsi-Realität, in der einfach zu viel schiefgeht. Im „Jenseits“ macht Beamtensohn Herr Wimmer mit dem Zufallsprinzip „Wiedergeburt“ Bekanntschaft. Und bei der „Grabrede“ wird deutlich, dass in einer Geschwisterbeziehung nichts verjährt. Die Nummern vereinen eine hohe Pointendichte mit berührenden Momenten. Nie sind die gespielten Figuren wirklich böse, es menschelt einfach.



Aber nicht nur die Sketche heizen richtig ein. Auch bei den Liedern wurde ein Querschnitt gewählt, der sich sehen lassen kann. Hanns Meilhamer singt den vertonten Bild-Zeitungs-Artikel „UFOs – grüne Kugeln“, den er bereits auf der Bühne gebracht hatte, als er noch solo unterwegs war. Claudia Schlenger zeigt ihr ganzes Entertainment-Repertoire in „I bin besser“ indem sie in vier Minuten ein Leben von 80 Jahren abdeckt. Und mit dem fast philosophischen „Muatter, i bin a Guckuck“ spielt das Paar auch das Titellied seines allerersten gemeinsamen Bühnenprogramms von 1984, eine Hymne auf Individualität und die Freiheitsliebe. Der professionelle Dilettantismus, den das Paar praktisch perfektioniert hat, wird im grandiosen „Des Liad ist schlecht“ auf die Spitze getrieben.



Eingebettet werden die Lieder und Sketche durch biographische Anekdoten und Geschichten über die Zeit in der sie entstanden sind und gespielt wurden. Sowohl Fans, als auch Neueinsteiger kommen hier voll auf ihre Kosten.



Das Kabarett ist gleichermaßen ein Appell an die Bevölkerung, zu helfen, wenn andere in Not sind. Aus diesem Grund findet der Abend unter der Schirmherrschaft der „Familienkrebshilfe Sonnenherz“ statt und alle Einnahmen, die durch den Kartenverkauf gemacht werden, gehen an einen guten Zweck.



Tickets gibt es im Vorverkauf über Eventim zu erwerben, demnächst aber auch über die Homepage der Familienkrebshilfe Sonnenherz unter: www.fkh-sonnenherz.de. Die Preise belaufen sich für Kinder bis 14 Jahre auf 14,50€ und für Erwachsene auf 27€.



Spendenaufruf!



Wer die gemeinnützige Organisation gerne unabhängig von der Veranstaltung mit einer kleinen Spende unterstützen möchte, kann dies unter dem unten aufgeführten Spendenkonto tun.



Familienkrebshilfe Sonnenherz

Stichwort: "Herbert&Schnipsi"

IBAN: DE82700222000020267984

BIC: FDDODEMMXXX

Fidorbank München



Oder über unser PayPal-Spendenkonto:



kontakt@fkh-sonnenherz.de

