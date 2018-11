Benefizveranstaltung für Familienvater - Stadtgrenzen werden unwichtig

24.11.18

Witten – am 01.12.2018 veranstaltet die gemeinnützige Familienkrebshilfe Sonnenherz in der Werk°Stadt ein Benefizkonzert für Dietmar Zumvenne, genannt „Didi“, aus Herdecke, welcher aufgrund der Diagnose einer aggressiven Krebsform eine alternative Behandlungsform benötigt.



Im März 2017 wurde durch Zufall ein Gallengangstumor entdeckt. Nach zwei Operationen und vielen Rückschlägen war klar, dass der Krebs weit gestreut hat.

Vier Chemotherapien brachten keinen Erfolg.

Aktuell ist Dietmar von der Brust an querschnittsgelähmt, das Resultat von Metastasen in der Wirbelsäule.



Hinzu kommen die finanziellen Sorgen der Familie. Dietmar als Hauptverdiener fällt komplett aus. Seine Ehefrau Birgit steckt mitten in einer Umschulung zur Kauffrau im Gesundheitswesen und kann die monatlichen Kosten alleine kaum stemmen. Die Familie hat ihr Leben lang finanziell Abstriche machen müssen. So war in den letzten 20 Jahren kein richtiger gemeinsamer Urlaub möglich. Sie haben sich trotzdem nicht unterkriegen lassen und sind auch heute in der Situation noch immer optimistisch und versuchen mit ihrer Stärke und ihren Humor allem entgegen zu stehen.



Eine Immuntherapie, die Dietmar womöglich das Leben retten könnte, steckt noch in den Kinderschuhen und ist zudem wahnsinnig teuer.



Mit dem Konzert möchten wir Sie, liebe Mitbürger, dazu aufrufen, zu helfen. Bitte unterstützen Sie die Familie, damit Dietmar das Therapieangebot finanzieren und sich voll und ganz auf seinen Kampf gegen diese tückische Krankheit konzentrieren kann, ohne dabei finanzielle Sorgen im Hinterkopf zu haben.



Vier erfolgreiche Bands aus der Region haben sich dazu bereit erklärt, bei einem bunten Benefizkonzert die Spendentrommel zu rühren. Nun zählen wir auf Sie, damit das Projekt unter dem Motto „party the life – rock the cancer“ zu einem vollen Erfolg wird.



Die Veranstaltung eröffnen wird eine Gruppe von Künstlern, die in dieser Konstellation noch nie gemeinsam auf einer Bühne standen. Hauptinitiator ist hier Dirk Paulokat, der als Dozent in Birgits Schule unterrichtet. Die Künstler bezeichnen ihre Musik als „from Soul to Soul“. Lassen Sie sich überraschen, was diese Menschen auf die Beine stellen, um zu helfen.

HonigMut hat dieses Jahr den Preis als bester Newcomer gewonnen und sorgt für Gänsehaut-Momente mit unglaublich gefühlvollen Stimmen.

Eine kleine Sensation ist der Auftritt der Band C.A.I.N.E. Die aus Menden stammende Band hat 2008 den Preis als beste Band Südwestfalens gewonnen und begeistert mit eigenen Songs bereits seit 20 Jahren. Vor zwei Jahren beschlossen sie, eine Pause einzulegen und zögerten nun keine Sekunde, diese zu unterbrechen, um Dietmar zu unterstützen. Der Sänger Chris organisierte aus seinem Urlaub heraus und ist mittlerweile fester Bestandteil des kleinen Organisations-Teams, das sich im Zuge des Projekts gebildet hat.



Mit immensem Aufwand und Einsatzbereitschaft hat es die Band Full Flavour aus Balve im letzten Moment noch geschafft, einen Schlagzeuger zu organisieren, damit auch sie die Werk°Stadt zum Beben bringen können. Ihr Schlagzeuger ist leider verhindert und so wurde unter Hochdruck nach Ersatz gesucht.

Nach den Auftritten der Bands wird DJ Andreas Bausemer aus Fröndenberg die Menschen zum Feiern und Tanzen bringen.



Ein renommierter Tätowierer aus Menden wird vor Ort live kleine Tattoos zum Special-Benefiz-Preis stechen.



Eine gut bestückte Tombola, an der sich zahlreiche Unternehmen aus der Region beteiligt haben, wird es ebenfalls geben. Ein Wohnzimmerkonzert der Band C.A.I.N.E, einen Segelflug oder eine technische Partyausstattung von einem professionellen Veranstaltungsdienstleister inkl. 50l Fass Bier, Tattoogutscheine, oder auch Sky Diving sind nur ein paar von den vielen Gewinnen.



In der Zeit von 18:00-20:00 Uhr haben Gäste die Möglichkeit, auf einer Bühne selbst ihr Gesangstalent unter Beweis zu stellen. Um an dem Konzept der „Open Stage“ teilnehmen zu können, meldet Euch im Vorfeld bitte über die Facebookseite (Fuck you Cancer – Wir stehen auf) bei uns.



Einlass ist am 01.12.2018 ab 18 Uhr. Beginn ist um 19:30 Uhr. Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 8 Euro, an der Abendkasse 10 Euro. Zu jedem Vorverkaufsticket gibt es ein gratis Los extra.



Vorverkaufsstellen:



Werk°Stadt Witten

Schokoladenmanufaktur Sauerland, Menden

Leichinger Media, Menden



Oder über die Homepage www.helft-Didi.de



Der Erlös der Eintrittskarten, der Speisen, Tombola-Lose, sowie der Gaderobe gehen vollständig in den Spendentopf für Dietmar. Zusätzlich spendet die Werk°Stadt noch 1 Euro pro verkauftem Getränk.



Initiiert wurde das Ganze von Birgits Mitschülern, die das Gefühl hatten, irgendwie helfen zu müssen. Sechs Mitschülerinnen wuchsen zu einem Organisations-Team zusammen und wie oben bereits erwähnt, stieß noch der Sänger von C.A.I.N.E hinzu. Mit viel Herzblut suchten sie eine Location, Künstler und Sponsoren für die Tombola und suchen und organisieren noch immer. Als Veranstalter fanden sie in der Familienkrebshilfe Sonnenherz einen starken Partner, der ihnen in allen Fragen behilflich ist und mit seinen Erfahrungen unterstützt.



Es ist bereits die fünfte Benefizveranstaltung für den Gründer der gemeinnützigen Organisation, Christian Neumeir. Erst im September hat das Team der Familienkrebshilfe Sonnenherz einer dreifachen Mutter aus Schrobenhausen mit einem bunten Benefizfest und den eingenommenen Spenden helfen können. Drei weitere Feste bis Anfang kommenden Jahres sind bereits in Planung.



Spendenaufruf!



Wer die Familie gerne schon vorab mit einer kleinen Spende unterstützen möchte, kann dies unter dem unten aufgeführten Spendenkonto tun.



Familienkrebshilfe Sonnenherz

Stichwort: "Helft Didi"

IBAN: DE82700222000020267984

BIC: FDDODEMMXXX

Fidorbank München



Hilfeaufruf!



Wir suchen dringend noch fleißige Helfer für den Auf- und Abbau am 01.12.2018, sowie für die Veranstaltung selbst. Wer helfen kann, meldet sich bitte unter s.kallien@gmx.net.

