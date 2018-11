Benefizfest für Seniorin – Wolfratshausen hilft mit einem Fest gegen Krebs

23.11.18

Wolfratshausen – am 11.11.2018 von 11:00-19:00 Uhr veranstaltet die gemeinnützige Familienkrebshilfe Sonnenherz in dem Veranstaltungssaal in der Mehrzweckhalle Farchet ein Benefizfest für eine Seniorin aus Wolfratshausen, welche aufgrund von Bauchfellkrebs und einer heftigen Chemotherapie an starken Schmerzen leidet.



Die Leidensgeschichte der Patientin begann bereits im Juni 2015. Die damalige Diagnose: Brustkrebs. Nach einer erfolgreichen Behandlung ohne Rezidiv lebte die Dame, welche ursprünglich aus Geretsried stammt, knapp zwei Jahre beschwerdefrei, bis im Februar 2017 ein erneuter Schlag folgte: Darmkrebs, welcher bereits Metastasen in der Leber gebildet hatte. Nach einer Operation, bei welcher sowohl die Tumoren, als auch ein Drittel der Leber entfernt wurden, zog sie sich eine Lungenembolie zu. Eine Not-OP konnte sie retten. Doch der Krebs kam wieder und streute erneut bis in die Leber. Im Zuge einer erfolglosen, aggressiven Strahlentherapie, holte sich die Patientin eine zweite Meinung ein. Die Diagnose der spezialisierten Klinik: Bauchfellkrebs. Bei dieser Krebsform ist eine Chemotherapie sinnlos, dennoch kann diese aktuell nicht abgesetzt werden, da die Metastasen sonst verstärkt wachsen würden. Die Belastung für ihr Immunsystem ist enorm hoch, was erneute Infektionen hervorrufen könnte. Die Bauchdecke der Patientin ist unter dem großen Druck bereits gebrochen und verursacht ihr starke Schmerzen.



Die Mutter aus Wolfratshausen hat einen unbändigen Lebenswillen – dennoch verlässt sie langsam der Mut. Ihre einzige Hoffnung auf Linderung besteht in einer ganzheitlichen Therapie mit dem Neurologischen Integrationssystem (NIS). Eine passende, spezielle Therapie für ihre Krebsform bietet Dr. Raith in Dachau an. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 1.500 € pro Jahr.



Im Voraus wird eine Entgiftungskur angestrebt, um das desolate Immunsystem wieder aufzubauen und den Körper aufnahmefähig für die Therapie zu machen. Hierbei muss mit einer Summe von circa 5.000-7.000 € für einen stationären Aufenthalt von 14-21 Tagen gerechnet werden.



Auch der alte Polo der Patientin ist nicht mehr von großem Nutzen, geschweige denn winterfest. Eine Erneuerung des Radlagers ist dringend notwendig. Die Seniorin ist aber sehr auf das Auto angewiesen, da es ihre einzige Möglichkeit ist, die Arztbesuche wahrzunehmen und zur Chemotherapie zu fahren. Gerade im Winter droht bei langen Fußmärschen eine Verkühlung, welche bei ihrem geschwächten Immunsystem extreme Folgen nach sich ziehen würde, zumal solche Strecken zu Fuß aufgrund der akuten Schmerzen gar nicht mehr möglich sind.



Am meisten macht der Mutter von zwei Kindern die finanzielle Belastung zu schaffen. Die kleine Rente von gerade mal 900 € reicht nur für die Miete und das Nötigste. Ihr Mann ist bereits vor einigen Jahren verstorben und hat keine Rente hinterlassen. Ihre Tochter und ihr Sohn helfen wo sie können, doch auch sie haben nicht die finanziellen Mittel, um ihrer Mutter die kostspielige Therapie zu ermöglichen. Leider werden alternative Therapiemethoden und bestimmte Medikamente für Krebspatienten nach wie vor nicht von den Krankenkassen übernommen.



Mit dem Fest möchten wir Sie, liebe Mitbürger, dazu aufrufen, zu helfen. Bitte unterstützen Sie die Familie, damit die Patientin das Therapieangebot wahrnehmen und das dringend benötigte Auto repariert werden kann.



Zahlreiche Künstler und Gruppen aus der Region haben sich dazu bereit erklärt, bei einem bunten Benefizfest für die Familie die Spendentrommel zu rühren. Nun zählen wir auf Sie, damit das Projekt zu einem vollen Erfolg wird.



Das bunte Programm lädt die ganze Familie zu einem großen Fest ein!



Den Auftakt macht die Zirkusschule Windspiel, die von 11:00-13:00 Uhr allen Interessierten die hohe Kunst des Jonglierens und das Laufen auf Stelzen näherbringt.



Passend dazu wird auch der Kinderclown Breuer mit seinem Programm „Schnurrliwupp“ von Clown Comedy Breuer anwesend sein und Groß und Klein unterhalten. Unter Zuhilfenahme von großen, mysteriösen Koffern, aus denen Bälle fliegen, die einfach nicht gehorchen wollen und der Zauberkraft der anwesenden Zuschauer, sorgt Clown Breuer für viele lachende und begeisterte Gesichter.



Damit auch alle Faschingsbegeisterten pünktlich zum 11.11.2018 auf ihre Kosten kommen, wird es einen Auftritt der Faschingsgarde Narreninsel Wolfratshausen e.V. geben! Ein Aufgebot der Garde wird für Sie das Tanzbein schwingen und standesgemäß die närrische Zeit einläuten.



Musikalische Untermalung zum Fest gibt es von der Sängerin Bine Trinker. Das Allround-Talent hat bereits im zarten Alter von dreizehn Jahren damit begonnen, eigene Songs zu schreiben und sich einen Weg in der deutschen Musikbranche geebnet. Nach einer Ausbildung in München wurde sie nicht nur als Sängerin, sondern auch als Schauspielerin und Musical-Darstellerin engagiert und tourte für die Musicals „Hair“, sowie „Footloose“, noch während ihres Studiums durch Europa. Wir freuen uns, dass sie nach vielen weiteren Auftritten nun auch am Sonntag bei uns zu Gast sein wird!



Ebenfalls musikalisch hat sich die Stadtkapelle Wolfratshausen e.V. angekündigt, die mit mehr als 15 Mann von 17:00-18:00 Uhr traditionelle Blasmusik mit Paukenschlag zum Besten geben werden.



Um in das kontrastreiche Programm noch etwas Zauberhaftes einzuarbeiten, hat sich die Märchenerzählerin Svetoslava Manolova dazu bereit erklärt, ihren „Märchenbaum“ mit nach Wolfratshausen zu bringen. Die Geschichtenerzählerin entführt Alt und Jung in längst vergessene Zeiten und begleitet Sie dabei mit einer Darbietung auf der Flöte. Tauchen Sie ein, in die Märchen aus ihrer Kindheit und lassen Sie sich verzaubern!



Alle Künstler, die das bunte Tagesprogramm gestalten, verzichten auf Ihre Gage und tragen somit maßgeblich dazu bei, dass dieses Fest in seiner Form stattfinden kann. Und auch einige ortsansässige Unternehmen wirken bei der Veranstaltung mit, indem sie ihre Produkte und Dienste kostenlos zur Verfügung stellen.



Es ist bereits die fünfte Benefizveranstaltung für den Gründer der gemeinnützigen Organisation, Christian Neumeir. Erst im September hat das Team der Familienkrebshilfe Sonnenherz einer dreifachen Mutter aus Schrobenhausen mit einem bunten Benefizfest und den eingenommenen Spenden helfen können. Drei weitere Feste bis Anfang kommenden Jahres sind bereits in Planung.

„Jedes Mal, wenn ich mit einer neuen Patientin/einem neuen Patienten telefoniert habe, weiß ich wieder, warum unsere Tätigkeit so wichtig ist und wir uns engagieren sollten. Wenn man das Leid und die Hoffnungslosigkeit live mitbekommt, dann relativiert sich vieles wieder“, so Neumeir.



Die Organisation unterstützt zusätzlich andere wohltätige Einrichtungen, wie eine Elterninitiative für Krebserkrankungen oder Kinderkrebsstationen in regionalen Krankenhäusern.



Spendenaufruf!

Wer die Familie gerne schon vorab mit einer kleinen Spende unterstützen möchte, kann dies unter dem unten aufgeführten Spendenkonto tun.



Familienkrebshilfe Sonnenherz

Stichwort „Seniorin Wolfratshausen“

IBAN: DE82700222000020267984

BIC: FDDODEMMXXX

Bank: Fidorbank München



Hilfeaufruf!

Wir suchen dringend noch fleißige Helfer für den Auf- und Abbau am 10.11.2018, sowie für die Veranstaltung am 11.11.2018 selbst (z.B.: Kuchenverkauf oder Getränkeausschank). Wer helfen kann, meldet sich bitte unter kontakt@fkh-sonnenherz.de oder telefonisch unter 08764-949 8624.

