Neues Outdoor-Magazin für Reise-, Landschaft- und Natur-Fotografie

Die neueste Ausgabe der Outdoor-Fotografie führt alle begeisterten Einsteiger-, Hobby- und Gelegenheitsfotografen zu fotografisch interessanten Traumzielen, erkundet die heimische Umgebung und testet Kameraausrüstungen, die sich außerhalb gewohnter Umgebung zu bewähren haben.Erfahrene professionelle Abenteuer- & Outdoorfotografen, die genau so leidenschaftlich gerne mit ihrer Kamera in heimatlicher Umgebung oder der Ferne unterwegs sind, geben mit über 220 Tipps und Tricks eindrucksvolle Einblicke ihrer Arbeitsweise. Mit Wissenswertem und Aktuellem zur Aufnahmetechnik, der Wahl des Zubehörs bis hin zur optimalen und zielführenden Bildbearbeitung am Computer wird es leicht verständlich und sofort zum Mitmachen erklärt.Reise-, Landschaft- und Naturfotografie stehen im Fokus der aktuellen Outdoor Fotografie 1/2018. Die Redaktion mit erfahrenen und ausgebildeten Fotografen haben recherchiert und viel Wissenswertes zusammengestellt.Wertvolles Know-how zu idealen praktischen Aufnahmetechniken über die Wahl der richtigen Kamera und des passenden Objektivs bis hin zu unverzichtbarem Equipment reicht die Bandbreite der insgesamt 220 Tipps und Tricks, das schrittweise vermittelt wird.Der Leser begleitet die Autoren auf der Tour zu den besten Reisezielen für Fotografen, gehen mit ihnen auf Wanderschaft über die Alpen, reisen mit zum Akt-Shooting unter der Sonne Ibizas oder zur Tornadojagd in die USA, blicken ihnen bei tollen Nachtaufnahmen in RAW über die Schulter, oder meistern gleich eine von drei herausfordernden Foto-Challenges.Abwechslung ist dabei durch die verschiedenen Facetten der Outdoor Fotografie garantiert, genau wie der durch die verständliche Vermittlung erfahrene Lernerfolg.Zusätzliche Vorteilsangebote aus der Fotografie werden Fotografen über https://www.falkemedia-shop.de/... vorgestellt.