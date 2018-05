Dr. Philipp Reisert wieder Vorsitzender der Fachvereinigung Edelmetalle

Dr. Philipp Reisert, Geschäftsführender Gesellschafter C. Hafner, Wimsheim, wird in den nächsten zwei Jahren erneut den Industrieverband der deutschen Edelmetallindustrie, die Fachvereinigung Edelmetalle aus Pforzheim, führen. Die Mitgliederversammlung wählte ihn auf ihrer diesjährigen Vollversammlung am 3. Mai 2018 in Baden-Baden einstimmig zum neuen Vorsitzenden. Dr. Reisert, der in den Jahren 2003 bis 2007 schon einmal Vorsitzender der Fachvereinigung war, tritt die Nachfolge von Dr. Roland Gerner an, der nach fast 15 Jahren aus dem Geschäftsführenden Vorstand ausscheidet.



Neuer Stellvertretender Vorsitzender wurde André Christl, Leiter der Global Business Unit Heraeus Precious Metals, Hanau. Das Amt des Schatzmeisters wird künftig Lars Radowitz, Vice-President Precious & Minor Metals, Aurubis AG, Hamburg, ausüben.



In seinem letztmals abgegebenen Lagebericht erinnerte der scheidende Vorsitzende Dr. Gerner an die schwierigen Anfänge der Fachvereinigung Edelmetalle, die vor genau 70 Jahren gegründet wurde. Die Zahl der Mitglieder und die Zahl der darin tätigen Beschäftigten hätten sich seit dieser Zeit fast verdoppelt. Damals galt wie heute: das wirtschaftspolitische Umfeld ist schwierig und steck voller Herausforderungen! Aber die Unternehmen der Edelmetallindustrie haben es noch immer geschafft, die Maßgaben eines wirtschaftlichen und sozialen Erfolges zu erfüllen.



Den Festvortrag hielt in diesem Jahr Professor Dr. Klaus Schilling, Vorstand Zentrum für Telematik e.V., Würzburg zu dem aktuellen Thema „Digitalisierung und Industrie 4.0“. Professor Schilling wies darauf hin, dass der enorme Fortschritt der modernen Informations- und Kommunikationstechniken auch in der industriellen Produktion eine höhere Flexibilität und eine individuellere Fertigung ermögliche. Durch die Vernetzung zwischen dem Produkt und den beteiligten Maschinen während des Herstellungsprozesses könne so die Effizienz gesteigert werden. Aktuell würden durch den Ausbau leistungsfähiger globaler Satellitenkommunikationsnetze auch weit abgelegene Produktionsstätten (wie Bergwerke in Wüsten) und interkontinentale Transportketten immer intensiver miteinbezogen. Diese kontinuierlich verfügbare, umfassende und aktuelle Information erlaube es, die Produktionsabläufe optimal an die vorliegenden Gegebenheiten anzupassen und die Wirtschaftlichkeit noch weiter zu steigern.

