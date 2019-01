Jugendliche hoch hinaus : "Risiko erleben - ohne Alkohol": Prävention und Einzelhandel gemeinsam für den Jugendschutz

31.01.19

Die Fachstelle für Suchtprävention und die Regionalgesellschaft EDEKA Minden-Hannover laden Jugendliche zum kostenfreien Kletteraktionstag „Risiko erleben – ohne Alkohol hoch hinaus“, am 06.02.2019 in die Magic Mountain Kletterhalle ein.



Warum? Jugendliche trinken im Durchschnitt mit 15 Jahren zum ersten Mal Alkohol. Jeder siebte junge Erwachsene erlebte im letzten Monat mindestens einmal einen Alkoholrausch. Gerade bei Jugendlichen ist die Neugier groß, neue Erfahrungen zu machen und Grenzen und Gefahren auszutesten. Dabei kommt es auch zum Rauschtrinken. Im Jahr 2016 mussten in Berlin 258 Jugendliche zwischen 10 und 19 Jahren nach übermäßigem Alkoholkonsum in Krankenhäusern behandelt werden. Oft können sich Jugendliche noch nicht gut einschätzen, es fehlt ihnen an einem ausgeprägten Gespür für den eigenen Körper und an Wissen über die Risiken und Wirkungen von Alkohol



Deshalb sprechen wir mit Jugendlichen über Rausch und Risiko. Dabei geht es um Fragen wie: Wie gut kenne ich mich? Wie risikobereit bin ich? Was macht mich neugierig? Die persönlichen Erfahrungen an der Kletterwand lassen Jugendliche darüber hinaus Erfolg und Zusammenhalt erleben sowie eigene Grenzen spüren.



Dahinter steht der Suchtpräventions-Ansatz risflecting®, der den verantwortungsvollen Umgang mit Rausch und Risiko – die Entwicklung einer sogenannten Risikobalance – in den Fokus stellt.



Alkoholprävention und Schutz von Kindern und Jugendlichen sind gesamtgesellschaftliche Aufgaben, die Unterstützung aus allen relevanten Bereichen brauchen. Die EDEKA Minden-Hannover, zu deren Geschäftsgebiet auch die Bundeshauptstadt gehört, nimmt den Schutz der Jugendlichen sehr ernst und übernimmt durch die Unterstützung des Aktionstags Verantwortung für junge Menschen. Gemeinsam mit der Fachstelle für Suchtprävention setzt sich die Regionalgesellschaft dafür ein, dass Jugendliche Risiko- und Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Alkohol lernen und dies in ihrem Alltag und für ihre Lebensgestaltung nutzen können.



Der Aktionstag richtet sich an junge Menschen zwischen 12 und 18 Jahren aus Berliner Jugendfreizeiteinrichtungen sowie aus Familien mit niedrigem Einkommen und wird mit erfahrenen Klettertrainer*innen und Präventionsexpert*innen der Fachstelle für Suchtprävention durchgeführt. Er findet im Rahmen des Berliner Landesprogramms „Na klar – unabhängig bleiben!“ statt. Weitere Informationen finden sich hier: „Na klar – unabhängig bleiben!“ und risflecting®

