Projekt "Abenteuer Abfall, Erlebnis Entsorgung" ist Teil der KlimaExpo.NRW

Die Duisburger Wirtschaftsbetriebe haben mit ihrem Bildungsprojekt „Abenteuer Abfall, Erlebnis Entsorgung“ einen Lernpfad geschaffen, der das Bewusstsein für den Umgang mit Ressourcen schärft. Ziel ist es, durch das Aufzeigen von Informationen und Handlungsmöglichkeiten zu den Themen Müllvermeidung, Abfalltrennung und Klimaschutz das Verhalten der Besucher positiv zu beeinflussen. Für dieses Engagement wurde das Bildungsprojekt heute in besonderer Weise honoriert. Wolfgang Jung, Geschäftsführer der KlimaExpo.NRW, überreichte Thomas Patermann, Sprecher des Vorstandes der Wirtschaftsbetriebe Duisburg, im Beisein von Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link die offizielle Urkunde zur Aufnahme in die landesweite Leistungsschau für eine klimafreundliche Zukunft.



2014 eröffneten die Wirtschaftsbetriebe Duisburg auf dem größten und modernsten Recyclinghof der Stadt – dem Recyclingzentrum Nord – ihren Abfalllernpfad. Innovative Stationen vermitteln hier auf anschauliche Weise, wie umweltgerechte Entsorgung zur Ressourcenschonung beitragen kann. Das umweltpädagogische Bildungsangebot leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und wurde aus diesem Grund heute von der KlimaExpo.NRW als qualifiziertes Projekt in die Themenwelt „Ressourcen schonen“ aufgenommen. „Die Förderung des Umweltbewusstseins und die Vermittlung von Handlungskompetenzen ist der Grundstein für eine klimafreundliche Lebenskultur und Zukunft. Die Duisburger Wirtschaftsbetriebe tragen mit ihrem Abfalllernpfad auf vorbildliche Weise dazu bei. Ich freue mich daher, das Projekt in unsere Leistungsschau aufzunehmen“, sagt Wolfgang Jung, Geschäftsführer der KlimaExpo.NRW.



Blick auf die gesamte Abfallhierarchie



Ziel des Abfalllernpfades ist die Vermittlung der wichtigsten Stufen der Abfallhierarchie. Diese definiert die Rangfolge unterschiedlicher Maßnahmen im Umgang mit Abfall. An erster Stelle steht hierbei die Abfallvermeidung, gefolgt von der Mülltrennung. Letztere stellt die Grundlage für höhere Recyclingquoten dar. Abfallvermeidung und -trennung sind zudem die Maßnahmen, mit denen die Besucherinnen und Besucher im eigenen Alltag selbst einen aktiven Beitrag leisten können. Darüber hinaus erfahren sie aber auch, was in den weiteren Schritten auf dem Recyclinghof mit dem Abfall geschieht. „Der Abfalllernpfad ist ein sehr gutes Medium, um unseren Kindern und Jugendlichen die Prinzipien eines ökologisch nachhaltigen Stoffstrommanagements als Basis moderner Kreislaufwirtschaft zu vermitteln. Wir freuen uns, dass dieses neuartige Bildungsangebot mit dem Ziel der Abfallvermeidung, -trennung und -wiederverwertung als herausragendes Vorbild Teil der KlimaExpo.NRW geworden ist“, sagt Thomas Patermann, Vorstandssprecher der Duisburger Wirtschaftsbetriebe.



Lebensnahe Stationen regen zum Nachdenken und Handeln an



Das neuartige – an den Kriterien der Bildung für nachhaltige Entwicklung orientierte – Angebot soll vor allem Kinder und Jugendliche informieren und motivieren. Während des dreistündigen Rundgangs werden an sechs Lernstationen lebensnah unterschiedliche Themen angesprochen. Dabei wird der gesamte Produkt-Zyklus vom Kauf über das Recycling bis zur Entsorgung dargestellt. Mit der Station „Tatort Müllwiese“ wird darüber hinaus die „wilde“ Müllentsorgung problematisiert und über die natürliche Abbaudauer verschiedener Produkte informiert. An der „Müllwaage“ und der „Sortieranlage“ wird deutlich, wie wichtig die Mülltrennung für die weitere Verarbeitung auf dem Recyclinghof ist. Eine weitere Station zeigt außerdem, wie Müll genutzt werden kann, um Energie zu gewinnen. Das Informationsangebot wird durch eine Führung auf dem Recyclinghof selbst abgerundet. Der Abfalllernpfad regt nicht nur zum Nachdenken an, sondern vermittelt wichtige Handlungskompetenzen für einen ressourcenärmeren Lebensstil. „Kommende Generationen wird der Klimawandel wesentlich stärker treffen, als dies heute der Fall ist. Umso wichtiger ist es, dass bereits die Kleinen von Anfang an lernen, was jeder einzelne für den Klimaschutz tun kann. Der wirkliche gelungene Abfalllehrpfad der Wirtschaftsbetriebe zeigt dies auf eine sehr anschauliche Art und Weise", so Oberbürgermeister Sören Link, der den Wirtschaftsbetrieben für ihr Engagement dankte.



Komplettes Bildungsprogramm



Für Schülergruppen erfolgt nach dem Besuch des Lernpfads eine Reflexion des Gelernten im Seminarbereich des Sozialgebäudes – das in Holzrahmenbauweise überwiegend aus recycelten oder nachwachsenden Rohstoffen in nachhaltiger, ökologischer Bauweise errichtet wurde. Die Lehrer erhalten zudem vorab umfassende Materialien. Auch themenbezogene Mal- und Bastelbögen, Spiele etc. können bestellt oder ausgeliehen werden.



Über das regelmäßige Angebot hinaus bieten die Wirtschaftsbetriebe Duisburg weitere Aktionen an. Der schön gestaltete umweltpädagogische Bereich ist eine gute Kulisse für zahlreiche Aktivitäten der Abfallberatung, wie Veranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger und einem regelmäßigen Repair Café.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren