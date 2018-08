Integration fördern - Klimaschutzpotenziale heben

Eine besondere Herausforderung der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe Klimaschutz besteht in der Wissensvermittlung klimarelevanter Aspekte und Informationen für Menschen mit Migrationshintergrund. Um das vorhandene Potenzial heben zu können, entwickelte das Forschungsprojekt Integra_et_Klima der Fachhochschule Dortmund entsprechende Unterrichtsmaterialien für Integrations- und Sprachkurse. Sie vermitteln, parallel zum Erwerb der deutschen Sprache, grundlegende Kenntnisse zum Klimawandel sowie spezifische Handlungsalternativen für einen klimagerechten Alltag. Für das besondere Engagement wurde das Projekt nun gewürdigt. Dr. Heinrich Dornbusch, Geschäftsführer der KlimaExpo.NRW, überreichte die offizielle Urkunde zur Aufnahme in die landesweite Leistungsschau für den Klimaschutz an Prof. Dr. Marcel Hunecke, Projektleiter Integra_et_Klima an der Fachhochschule Dortmund.



Das Projekt legte bei der Entwicklung viel Wert auf kultur- und migrationsspezifische Aspekte, um die Migrantinnen und Migranten zu erreichen. Die Lehrmaterialien vermitteln, parallel zum Erwerb der deutschen Sprache, grundlegende Kenntnisse zum Klimawandel sowie spezifische Handlungsalternativen für einen klimagerechten Alltag. Die Evaluation des Projektes belegt die Wirksamkeit der Schulungsunterlagen in Bezug auf Wissen, Einstellungen, Verhalten und den daraus resultierenden CO2-Emissionen. „In dem Forschungs- und Bildungsprojekt hat sich die Fachhochschule Dortmund mit einem wichtigen Handlungsfeld beschäftigt, dem auf mehreren Ebenen große Bedeutung zukommt. Klimaschutz ist ein Thema, dass kulturübergreifend angegangen werden muss, um gemeinsam eine Zukunft zu gestalten, die den veränderten Klimabedingungen gerecht wird“, so Dr. Heinrich Dornbusch, Geschäftsführer der KlimaExpo.NRW, im Rahmen der Urkundenübergabe.



Unterrichtsmaterialien für den Klimaschutz



Im Projekt wurden fünf Lernmodule rund um das Thema Klimaschutz entwickelt. Die Modulthemen beziehen sich auf Wissen über den „Klimawandel“, „Wohnen und Arbeiten“, „Unterwegs“, „Essen und Trinken“ und „Einkaufen“. Es wurde darauf geachtet, die Anwendbarkeit in Sprachkursen mit den Sprachniveaus A1, A2, B1 und berufsbezogenen Kursen zu gewährleisten. Das Projekt wurde in zwei unabhängigen Studien wissenschaftlich untersucht. Die Studien verglichen Daten von Teilnehmenden der Schulungen mit Teilnehmenden ohne Schulung (Kontrollgruppen). Die Ergebnisse belegen, dass sich Wissensstand und Einstellungen der Schulungsteilnehmenden zum Thema Klimaschutz vor allem in den Handlungsbereichen Ernährung und Mobilität positiv verändert haben.



Zusätzlich wurden für alle Beteiligte individuelle CO2-Emissionen mit Hilfe eines Klimarechners berechnet. Während in der Schulungsgruppe keine Veränderungen der CO2-Emissionen zu beobachten waren, stiegen die Emissionen im gleichen Zeitraum der Kontrollgruppen ohne Schulung an. „Wir sind stolz darauf mit dem Projekt gleich zwei wichtige Beiträge leisten zu können: Die Sprach- und Integrationskurse tragen zur sozialen Integration von MigrantInnen bei und unterstützen gleichzeitig bei der Klimabildung. Wir freuen uns, dass das Engagement nun durch die Aufnahme in die KlimaExpo.NRW geehrt wird“, so Projektleiter Prof. Dr. Marcel Hunecke von der Fachhochschule Dortmund.



Aktionen und Kampagnen im Rahmen des Projekts



Mit Hilfe der Partnerorganisationen wurden im Rahmen von Integra_et_Klima eine Vielzahl von Exkursionen, Fahrradtouren, Workshops, Sprachwettbewerbe, Feste und Informationsveranstaltungen in verschiedenen Städten in Deutschland umgesetzt. Alle Aktionen und Kampagnen zielten auf den Spracherwerb im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ab.



Ein bemerkenswertes zusätzliches Ergebnis des Projekts ist die Gestaltung eines bilingualen Umwelt-Wörterbuchs. Der Verein Yeşil Çember, Projektpartner von Integra_et_Klima, hatte dies im Zuge eines „Klimatags“ an der deutsch-türkischen Aziz-Nesin Europaschule in Berlin gemeinsam mit Kindern entwickelt. Das Buch umfasst 72 Seiten mit über 500 Wörtern aus acht Kategorien sowie alltagsnahen Umweltschutztipps. Dieses Wörterbuch steht ebenso wie die Unterrichtsmaterialien als kostenloser Download unter www.klimaexpo.nrw zur Verfügung.

