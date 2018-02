Alternative Energiequelle: Effizienzprozess beflügelt Abwärmenutzung

Innovation made in Marl. Die Evonik-Innovationseinheit Creavis leistet mit ihrer jüngsten Entwicklung einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Im Projekt „HighTEG“ wurde ein neues Herstellungsverfahren für thermoelektrische Generatoren umgesetzt. Damit treibt das Unternehmen die Technologie voran und erschließt großes Potenzial, das die Abwärme als alternativer klimafreundlicher Energielieferant bietet. Für diesen innovativen Beitrag ehrte die KlimaExpo.NRW heute die verantwortlichen Akteure auf der internationalen Energiefachmesse E-world energy & water 2018.



Thermoelektrische Generatoren (TEG) wandeln Wärme in elektrische Energie um und ermöglichen so die Nutzung von Abwärme, beispielsweise aus industriellen Prozessen. Sie sind in der Herstellung jedoch teuer und aufwändig und können nur für einen begrenzten Temperaturbereich zum Einsatz kommen. Aspekte, die eine großflächige Nutzung der Abwärme als zusätzliche Energiequelle hemmen, obwohl sie großes Potenzial bietet: In Deutschland fallen mehrere hundert Terrawattstunden Abwärme pro Jahr an. Hier setzt die in Marl ansässige Evonik Creavis GmbH an. Im Projekt „HighTEG“ haben sie nicht nur einen effizienten und kostengünstigeren Prozess entwickelt, sondern ermöglichen mit diesem auch die Herstellung von TEG, die bei weitaus höheren Temperaturen genutzt werden können als gängige Alternativen.



Urkundenübergabe auf der E-world in Essen



„Die Energiewende konfrontiert uns mit Herausforderungen, die ein Um- und Neudenken von Prozessen verlangen. Evonik Creavis hat sich diesem angenommen und ist den wichtigen Schritt gegangen, nicht nur ein Potenzial aufzuzeigen, sondern auch eine innovative Lösung für dessen Nutzung zu entwickeln. Ich freue mich daher sehr, das Projekt in die Leistungsschau der KlimaExpo.NRW aufzunehmen“, so Michael Gessner, Abteilungsleiter Energie des Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. Im Rahmen der europäischen Leitmesse E-world energy & water 2018 in Essen übergab er die offizielle Urkunde zur Aufnahme des Projektes in die Leistungsschau an Projektleiter Dirk Lehmann, Evonik Creavis GmbH. Bis 2022 präsentiert die KlimaExpo.NRW als Initiative der NRW-Landesregierung in 1.000 Schritten positive Beispiele für den Klimaschutz in und aus Nordrhein-Westfalen – unter anderem auf Fachmessen wie der E-world. „Das Projekt „HighTEG“ markiert den 288. Schritt unserer Leistungsschau, die stetig wächst und zeigt, welches Innovationspotenzial im Land steckt. Es benötigt Akteure wie Evonik Creavis, um deutlich zu machen, wie und das die Transformation des Energiesystems gelingen kann“, lobt Dr. Heinrich Dornbusch, Geschäftsführer der KlimaExpo.NRW, das Projekt.



Neuer Herstellungsprozess schafft neue Anwendungsfelder



Der neue, effiziente Prozess ist vollautomatisiert und spart dadurch Kosten ein. Es kommt zu weitaus weniger Materialverlusten und auch die Größe der benötigten Generatoren lässt sich leichter anpassen. Sie sind stabil und widerstandsfähig, was sie für höhere Anwendungstemperaturen von bis zu 280 Grad nutzbar macht. Damit erschließt das Projekt die Abwärmenutzung vieler industrieller Prozesse, bei denen das bislang nicht möglich war. „Das Projekt ist für uns mehr als nur ein Beweis unserer Innovationskraft. Es ist ein wichtiger Beitrag, um die Abwärmenutzung voranzutreiben und neue Möglichkeiten zu schaffen, klimafreundlich Energie zu erzeugen. Die Aufnahme in die KlimaExpo.NRW bestätigt uns darin und wir freuen uns sehr über die Anerkennung“, so Projektleiter Dirk Lehmann, Evonik Creavis GmbH.



Mögliche Anwendungen ergeben sich überall dort, wo konstante hohe Wärmeströme geliefert werden, wie zum Beispiel im Abgasstrang von LKW oder bei Schiffsdieseln. Die Generatoren werden zum Beispiel im Automobilbereich getestet, um aus der Restwärme der Abgase elektrischen Strom für die Bordsysteme der Fahrzeuge zu gewinnen. So ließen sich nach Angaben von Autoherstellern etwa drei bis vier Prozent des verbrauchten Kraftstoffs einsparen. Auch in der energieintensiven Industrie, wie Zement-, Glas-, Keramik- und Metallherstellung/-verarbeitung oder in Gießereien gibt es interessante potenzielle Anwendungsfelder.

Expo Fortschrittsmotor Klimaschutz GmbH

Die KlimaExpo.NRW ist eine landesweite Initiative der NRW-Landesregierung. Um Energiewende, Klimaschutz und die notwendige Anpassung an die Folgen des Klimawandels als Schubkräfte einer nachhaltigen Entwicklung für Wirtschaft und Gesellschaft nutzbar zu machen, hat die Landesregierung die KlimaExpo.NRW ins Leben gerufen. Ziel der Landesgesellschaft ist es, erfolgreiche Projekte in innovativen Formaten einem breiten Publikum bis hin zur internationalen Ebene zu präsentieren und zusätzliches Engagement für den Klimaschutz zu initiieren. Die KlimaExpo.NRW soll das technologische und wirtschaftliche Potenzial Nordrhein-Westfalens in diesem Bereich präsentieren. Sie ist zugleich Leistungsschau und Ideenlabor für den Standort NRW und das nicht nur an einem Ort und an einem Tag, sondern landesweit und das bis 2022. Seit 2017 wird die KlimaExpo.NRW im Rahmen ihrer Zwischenpräsentation zudem zur Mitmach-Expo für alle Bürgerinnen und Bürger aus NRW. Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren